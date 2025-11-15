سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که بیماری سل (Tuberculosis) همچنان جایگاه مرگبار خود بهعنوان کشندهترین بیماری عفونی جهان را حفظ کرده و در سال ۲۰۲۴ جان ۱.۲۳ میلیون نفر را گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ براساس گزارش جهانی سل ۲۰۲۵، این بیماری عفونی در سال گذشته میلادی کشندهترین بیماری عفونی بوده است. البته جهان برای اولینبار پس از همهگیری کووید-۱۹، شاهد کاهش همزمان موارد ابتلا به سل (نزدیک به ۲ درصد) و مرگومیر ناشی از آن (۳ درصد) بوده است. اما WHO هشدار میدهد که این دستاوردها شکننده هستند.
مدیرکل WHO دراینباره گفت: «کاهش ابتلای جهانی به سل و پیشرفت در آزمایش و درمان، همگی اخبار خوشایندی هستند، اما چنین پیشرفتی به معنای پیروزی نیست.» او میگوید اینکه سل بهرغم قابل پیشگیری و قابل درمانبودن همچنان سالانه جان بیش از یک میلیون نفر را میگیرد، مسئله بغرنجی است.
بزرگترین مانع در مسیر نابودی سل کمبود بودجه است که از سال ۲۰۲۰ راکد مانده است. در سال گذشته میلادی فقط ۵.۹ میلیارد دلار برای پیشگیری، تشخیص و درمان سل در دسترس بود. این رقم درحالی است که هدف تعیینشده، رسیدن به بودجه سالانه ۲۲ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۷ است.
دکتر «ترزا کاسایوا»، مدیر بخش HIV، سل و هپاتیت WHO، هشدار داد: «کاهش بودجه و عوامل پایدار اپیدمی، دستاوردهای بهدستآمده را تهدید به نابودی میکنند. اما با تعهد سیاسی، سرمایهگذاری پایدار و همبستگی جهانی میتوانیم این قاتل باستانی را یکبار برای همیشه ریشهکن کنیم.»
به گزارش WHO، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰.۷ میلیون نفر به سل مبتلا شدند. بار این بیماری به شدت نابرابر است و ۸ کشور ۶۷ درصد کل موارد ابتلای جهانی را به خود اختصاص دادهاند:
پنج عامل خطر اصلی که به این اپیدمی دامن میزنند عبارتند از: سوءتغذیه، آلودگی به HIV، دیابت، سیگارکشیدن و مصرف الکل. سل همچنین قاتل شماره یک افراد مبتلا به HIV است و سال گذشته باعث مرگ ۱۵۰ هزار نفر در این گروه شد.
با وجود چالشهای بودجه، پیشرفت در درمان امیدوارکننده بوده است. در سال ۲۰۲۴، ۸.۳ میلیون نفر جدید مبتلا به سل تشخیص داده شدند و به درمان دسترسی پیدا کردند که یک رکورد تاریخی محسوب میشود و نشاندهنده بهبود سیستمهای تشخیص است. همچنین میزان موفقیت درمان از ۶۸ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافته است.
با وجود تأثیر مخرب جهانی سل، بیش از یک قرن است که هیچ واکسن جدیدی برای آن مجوز نگرفته و هیچ واکسنی برای بزرگسالان وجود ندارد. اما این وضعیت ممکن است بهزودی تغییر کند. درحالحاضر ۱۸ واکسن مختلف درحال آزمایش روی انسان هستند که از این تعداد ۶ واکسن در فاز ۳ (مرحله نهایی قبل از درخواست تأییدیه) قرار دارند.