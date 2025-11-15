میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان

قیمت خودرو امروز 24 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان

قیمت خودرو امروز 24 آبان 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر رشد نرخ ارز در روزهای گذشته به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با وجود رکود معاملات، رشد قیمت‌ها بیشتر از نگرانی نسبت به ادامه‌دار بودن افزایش نرخ ارز ناشی می‌شود. فعالان بازار معتقدند در صورت مداخله موثر بانک مرکزی در بازار ارز و کنترل نوسانات، قیمت خودرو در روزهای آینده وارد مسیر اصلاحی می‌شود، اما در صورت غیاب سیاست‌های تثبیتی ارزی، روند صعودی قیمت‌ها ادامه دارد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان

ری‌را در صدر فهرست تغییرات قیمتی محصولات داخلی قرار گرفت. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 47 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 950 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 30 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

سهند S افزایش بهای 14 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 752 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کوییک GXR نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 705 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان

کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 2 میلیارد و 330 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، لوکانو L7 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 390 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

دیگنیتی پرستیژ رشد 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 750 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد. از طرف دیگر، رسپکت 2 نسبت به روز گذشته 71 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 890 میلیون تومان رسید.

تیگو 7 پرو پریمیوم نسبت به روز معاملاتی پیشین 80 میلیون تومان گران شد تا با بهای 2 میلیارد و 860 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. همچنین، آریزو 5 افزایش بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی قله یک میلیارد و 870 میلیون تومان ایستاد.

هایما S5 پرو نسبت به روز گذشته 75 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 120 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، چانگان CS55 رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 990 میلیون تومان معامله شود.
 

