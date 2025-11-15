اجرای حکم اعدام با جوخه تیربار در آمریکا

استیون برایانت، زندانی ۴۴ ساله آمریکایی محکوم به اعدام جمعه عصر به وقت محلی در ایالت کارولینای جنوبی با جوخه تیربار اعدام شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، مقام‌های ایالت کارولینای جنوبی در اجرای حکم اعدام برایانت برای سومین بار از جوخه تیربار استفاده کردند.

وکلای برایانت در تجدیدنظرخواهی نهایی استدلال کرده بودند که قاضی صدور حکم نتوانسته آسیب مغزی وی را که ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر توسط مادرش در دوران بارداری بوده است، در نظر بگیرد، اما دیوان عالی کارولینای جنوبی روز دوشنبه از توقف اعدام خودداری کرد.

وکلای برایانت همچنین ادعا کردند که او پیش از محاکمه‌اش در سال ۲۰۰۸ اسکن کامل مغز را که می‌توانست آسیب را شناسایی کند، دریافت نکرده است؛ به گفته آنها، آسیب مغزی وی با سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی وحشتناکی که توسط چندین عضو خانواده در دوران کودکی علیه وی انجام شد، تشدید شده و قاضی در صدور حکم علائم هشداردهنده بی‌شماری از آسیب مغزی او را نادیده گرفته است.

با وجود این، دفتر دادستان کل کارولینای جنوبی ادعا‌های آسیب مغزی برایانت را بی‌ربط دانست.

ایالت کارولینای جنوبی آمریکا در طول سال گذشته اعدام‌ها را احیا کرده و اکنون پس از ۱۳ سال توقف مجازات اعدام، ۷ نفر را به سرعت پشت سر هم اعدام کرده است؛ این ایالت در ماه مارس، نخستین اعدام با جوخه آتش را انجام داد، روشی که در ۱۵ سال گذشته در هیچ کجای آمریکا استفاده نشده بود و منتقدان و معترضان زیادی داشته است.

محکومان به اعدام در ایالت کارولینای جنوبی می‌توانند بین صندلی الکتریکی، تزریق کشنده و جوخه تیربار یک روش را انتخاب کنند.

در حالی که تزریق کشنده رایج‌ترین روش در ایالت‌های آمریکا است، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره استفاده از پنتوباربیتال، به‌عنوان داروی آرامبخش مورد استفاده در اعدام با تزریق کشنده وجود دارد.

ایالت یوتا تنها ایالت دیگری است که در دهه‌های اخیر حکم اعدام را با جوخه تیربار اجرا کرد؛ این ایالت آخرین اعدام با این روش را در سال ۲۰۱۰ انجام داد.

در عین حال، ایالت آیداهو در حال تبدیل جوخه‌های اعدام به روش اصلی اعدام خود است؛ اعدام با جوخه تیربار هنوز در می‌سی‌سی‌پی و اوکلاهما قانونی است.

برایانت پنجاهمین نفری است که از زمان از سرگیری مجازات اعدام در ایالت کارولینای جنوبی در ۴ دهه پیش، در این ایالت اعدام شده است؛ وی چهل‌وسومین نفری است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون در آمریکا اعدام شده است.

تعداد اجرای احکام اعدام در آمریکا در سال ۲۰۲۵ از سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است.

اعدام بعدی در آمریکا، اعدام ریچارد بری راندولف در ایالت فلوریدا است؛ اگر این روند ادامه یابد، اعدام راندولف چهل‌وچهارمین اعدام در آمریکا در سال جاری خواهد بود، رقمی که از سال ۲۰۱۰ تاکنون سابقه نداشته است.