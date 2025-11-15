انتشار فهرست جدید محصولات آرایشی غیرمجاز در بازار

به گزارش تابناک به نقل از سازمان غذا و دارو، برخی محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوز‌های معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند که رژلب‌های ROMANTIC MATTE، CALISTA، LIP GLOSS، karite، YORN از جمله این محصولات هستند.

همچنین تینت‌لب‌های ROMANTIC RAIN و hold morning، برق‌لب‌های fruit و Ramesh، بالم‌لب‌های DROHOO و ROMANTIC MATTE و وازلین‌لب VASEINA از دیگر محصولات غیرمجاز هستند.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این محصولات به دلیل عدم برخورداری از مجوز‌های رسمی، غیرمجاز شناخته می‌شوند و در اولویت رسیدگی‌های نظارتی قرار دارند؛ این سازمان از مصرف‌کنندگان خواست هنگام خرید، اصالت فرآورده‌های آرایشی را از مسیر‌های رسمی کنترل کنند.

این سازمان با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به پایش مستمر عرضه این محصولات و برخورد با عرضه‌کنندگان اقلام غیرمجاز هستند، اعلام کرد: اقدامات شناسایی و جمع‌آوری فرآورده‌های فاقد مجوز همچنان ادامه دارد.