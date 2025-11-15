میلی صفحه خبر لوگو بالا
خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

خلبان نیروی هوایی ارتش با پچ سوخو-۳۵ یعنی یک گام مهم و اساسی برای نمایش عمومی و پرواز آن برداشته شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۳۷
| |
2975 بازدید

خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

 این تصویر به ما می‌گوید که خلبانان نیرو هوایی ارتش از ماه ها پیش در حال تمرین با این جنگنده بودند و حالا نیز ماموریت دارند تا در پروازهای بیشتر به صورت آشکار به نمایش قدرت بپردازند. 

خبر مهم نظامی: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ نکته مهم در این تصویر پیوست، استفاده خلبان ایرانی از هلمت ZHS روس است که نشان می‌دهد همراه با جنگنده‌ها، هلمت‌های خلبانی روسی هم وارد کشور شده است. هر چند صنایع کشورمان تسلیحات و تجهیزات لازم در حوزه هوانوردی را تولید کرده، اما به هر صورت، این هلمت به نوبه خود جالب است. 

خبر مهم نظامی: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

شاید در این تصاویر بتوانید تنوع بیشتر کلاه‌های خلبانی روسی را مشاهده کنید. شرکت‌های مختلف بر اساس نیازها و تکنولوژی‌هایی که به آن دست پیدا می‌کنند کلاه‌های خلبانی مختلفی را توسعه داده‌اند. هلمت‌های خلبانی ساخت ایران نیز از سطح بالای تکنولوژی برخوردار بوده و آن خونه که از توضیحات منتشر توسط منابع رشد وزارت دفاع برمی‌آید، قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را هم دارند. 

خبر مهم نظامی: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

در این میان برخی منابع می‌گویند که برای خلبان‌های جنگنده‌های کوثر ۱ و کوثر ۲ هلمت‌های متعددی توسط شرکت‌های دانش بنیان طرف قرارداد با وزارت دفاع توسعه پیدا کرده که برخی از آنها در نهایت با انتخاب مربی‌های آزمایشگر و با تجربه مورد بهره‌برداری نهایی قرار خواهند گرفت. 

خلبانان جنگنده نسل پنجم مولتی رول SUKHOI-57 FELON  تست لباس‌های جدید برای پرواز با این جنگنده را از ۷ سال پیش تاکنون تست کرده‌اند به همراه هلمت‌های خاص خلبانی جدید برای این پرنده‌ها که از خانواده هلمت‌های جدید و فوق پیشرفته ZSH-10 می‌باشند. تست‌های شرکت سازنده برای این لباس پروازهای جدید و هلمت‌های مختص خلبانان با موفقیت به پایان رسید و پس از آن مراحل مربوط به انجام  تست‌های دولتی با موفقیت انجام شد.

خبر مهم نظامی: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵

لباس‌های جدید به طور قابل توجهی متفاوت از پیشینیان خود هستند. به عنوان مثال، طراحان موفق شدند لباسی بادوام تر و با تهویه خوب بسازند که در آن خلبان احساس داغ شدن بدن و گرمای توأم  با تعریق بدن رانکنند.

این لباس پروازهای جدید مجهز به کامپیوتر هستند و می‌توانند با استفاده از کامپیوتر هواپیما پیش‌بینی کنند چه موقع بار اضافی خطرناک برای خلبان بوجود خواهد آمد و سپس شروع به باد کردن لباس کنند تا با فشار دادن بدن خلبان، مانع از نرسیدن جریان خون به سر خلبان شوند.

 

