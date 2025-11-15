میلی صفحه خبر لوگو بالا
ورود سامانه بارش در ۱۲ استان

مسئول هواشناسی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در ۱۲ استان گفت: رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید از امروز آغاز می‌شود و احتمال سیلابی‌شدن مسیل‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۳۵
| |
624 بازدید
|
۱
ورود سامانه بارش در ۱۲ استان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی استان‌های کشور گفت: از امروز (شنبه، ۲۴ آبان) تا روز دوشنبه (۲۶ آبان) در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی تهران افزود: آسمان تهران امروز (۲۴ آبان) کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم خواهد بود و حداقل دما ۱۱ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به هشدار زرد سازمان هواشناسی در پی فعالیت این سامانه بارشی یادآور شد: در روز شنبه (۲۴ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، لرستان، مناطق غربی اصفهان، ارتفاعات و شمال خوزستان و ارتفاعات کهگیلویه و بویر احمد، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: در روز یکشنبه (۲۵ آبان) نیز همین شرایط در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ارتفاعات غربی اصفهان و ارتفاعات شمال خوزستان ادامه دارد و در برخی ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.

وی در پایان با تشریح مخاطرات این سامانه بارشی اظهار کرد: احتمال لغزندگی جاده‌ها، جاری‌شدن روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع تندباد‌های لحظه‌ای، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و بخش کشاورزی وجود دارد.

اينقدر بي باراني كشيديم كه من منتظر خبرهاي اين قبيلم و سريع باز ميكنم
