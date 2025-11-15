لفاظی جدید ترامپ درباره مذاکره با ایران!

وقتی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مورد برنامههای احتمالی واشنگتن برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان سعودی سوال شد، او روز جمعه به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «آنها میخواستند تعداد زیادی جت بخرند، ما بهترین جتها را میسازیم، ما بهترین موشکها را میسازیم، دیدید که ما توانایی هستهای ایران را از بین بردیم.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در لفاظیهای تازه خود راجع به حمله متجاوزانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن علیه تاسیسات هستهای ایران گفت: «۲۲ سال بود که آنها میخواستند این کار را انجام دهند، هیچ رئیسجمهوری جرات انجام این کار را نداشت، ما این کار را کردیم و ایران در جایگاه متفاوتی قرار دارد. ضمناً، ایران هم میخواهد برای یک توافق مذاکره کند، همه اکنون میخواهند با ما مذاکره کنند.»
حملات متجاوزانه صهیونیستها و ایالات متحده در ژوئن، در شرایطی صورت گرفت که ایران همکاری همهجانبه با آژانس انرژی اتمی داشت و مذاکرات غیرمستقیمی با طرف آمریکایی در عمان در جریان بود، اما واشنگتن به دیپلماسی خیانت کرد. طی روزهای گذشته هم وزرای امور خارجه گروه ۷ پس از جلسهای در کانادا و بدون در نظر گرفتن نیات شوم و خصمانه ایالات متحده از تهران خواستند که با حمایت سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در مورد برنامه هستهای تهران، مذاکرات مستقیمی با ایالات متحده داشته باشد.
«بهترین راه» کنترل تسلیحات
دونالد ترامپ همچنین گفت که خلع سلاح هستهای بهترین راهحل در حوزه کنترل تسلیحات است.
ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان در مسیر فلوریدا به خبرنگاران گفت: «روسیه قدرت شماره دو و چین قدرت شماره سه است. آنها در حال رسیدن به ما هستند. آنها در حال حاضر کمی از ما فاصله دارند، اما در چهار یا پنج سال آینده به ما خواهند رسید. فکر میکنم بهترین کار این است که ما خلع سلاح هستهای شویم.»
او گفت که دوست دارد جلسهای برای بحث در مورد خلع سلاح هستهای با روسیه و چین برگزار کند.
ترامپ گفت: «کاری که من دوست دارم انجام دهم این است که دوست دارم به سمت خلع سلاح هستهای بروم، به عبارت دیگر، جایی که ما در درجه اول سه کشور برتر برای کاهش سلاحهای هستهای جلسهای داشته باشیم.»
پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرده بود که روسیه آماده است تا پس از ۵ فوریه ۲۰۲۶ به مدت یک سال به محدودیتهای مندرج در پیمان استارت جدید پایبند بماند. او توضیح داد که در صورت اقدام متقابل ایالات متحده، گامهایی برای رعایت محدودیتهای استارت جدید مؤثر خواهد بود. بر اساس گزارشهای چندین رسانه، دونالد ترامپ پیشنهاد پوتین برای پیمان استارت جدید را ایده خوبی خواند.
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه هم در مصاحبهای با خبرگزاری ریانووستی در اوایل ماه نوامبر گفت که زمان زیادی برای حفظ یکی از پایههای کلیدی ثبات جهانی - پیمان استارت جدید، که با نام پیمان اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر تسلیحات تهاجمی استراتژیک نیز شناخته میشود - باقی نمانده است و افزود که روسیه منتظر پاسخ ایالات متحده به پیشنهاد تمدید پیمان استارت جدید است.
آمریکا آزمایشهای هستهای انجام خواهد داد
رئیسجمهور آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت: «ما آزمایش هستهای خواهیم داشت چون دیگران آزمایش میکنند، کشورهای دیگری هم هستند که آزمایش میکنند، ما بیش از هر کشور دیگری سلاح هستهای داریم، من کسی هستم که آنها را نوسازی کردم و تعدادی ساختم و از این کار متنفر بودم، اما چارهای نداشتم، چون آنها سلاح هستهای داشتند.»
روز چهارشنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که وعده دونالد ترامپ برای ازسرگیری آزمایشهای هستهای با هدف تأیید ایمنی سلاحها بوده است.
ترامپ روز جمعه در مسیر خود به فلوریدا گفت: «ما مانند سایر کشورها آزمایش هستهای انجام خواهیم داد. ما بیش از هر کشور دیگری سلاح هستهای داریم و باید آزمایش کنیم.»
هفته گذشته، ترامپ گفت که به وزارت جنگ آمریکا دستور داده است که فوراً آزمایشهای هستهای را از سر بگیرد. او سپس تصریح کرد که دستور او به دلیل «انجام آزمایش توسط دیگران» است و «مناسب» است که ایالات متحده به این روند ادامه دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم روز پنجشنبه گفت که آزمایش سلاحهای هستهای ایالات متحده، در صورت انجام، به معنای پایان ممنوعیت طولانی مدت آزمایشهای هستهای خواهد بود. او افزود: «ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده است که اگر کشورهای دیگر آزمایشهای هستهای انجام دهند، روسیه نیز بر اساس آن عمل خواهد کرد.»
ادعای «پیشرفت بزرگ» در خصوص ونزوئلا
ترامپ در جمع خبرنگاران همچنین مدعی شد که در زمینه توقف جریان مواد مخدر با ونزوئلا «پیشرفت بزرگی» داشته است. رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که در مورد ونزوئلا تصمیمی گرفته است، اما از افشای آن خودداری کرد.
دونالد ترامپ در حالی که با هواپیمای ایر فورس وان به سمت فلوریدا در حرکت بود، به خبرنگاران گفت که تصمیم خود را در مورد ونزوئلا گرفته است، اما افزود: «نمیتوانم به شما بگویم که آن چه خواهد بود.»
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد تلاشهای ایالات متحده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین در حال نتیجه دادن است. او گفت: «ورود مواد مخدر به کشور ما به شدت کاهش یافته است.»
شکایت ۵ میلیاردی از بیبیسی
رئیسجمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که پس از عذرخواهی بیبیسی به دلیل ویرایش آنچه که آن را نسخهای گمراهکننده از یکی از سخنرانیهایش خواند، از این شبکه برای دریافت خسارتی بین یک تا ۵ میلیارد دلار شکایت خواهد کرد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما قصد داریم از آنها به دلیل خسارتی بین یک تا ۵ میلیارد دلار، احتمالاً هفته آینده، شکایت کنیم. فکر میکنم باید این کار را بکنم. حتی آنها هم اعتراف کردند که تقلب کردهاند.»
وکلای ترامپ در ابتدا تا جمعه مهلتی را برای بیبیسی تعیین کرده بودند تا مستند خود را اصلاح کرده یا با دادخواستی برای دریافت حداقل یک میلیارد دلار خسارت روبرو شود. آنها همچنین خواستار عذرخواهی بیبیسی و جبران خسارت ترامپ به خاطر آنچه که آنها «خسارت قابل توجه به اعتبار و امور مالی او» توصیف کردند، شدند.
بیبیسی روز پنجشنبه عذرخواهی شخصی خود را به ترامپ اعلام کرد و اذعان کرد که ویرایش اظهارات او «خطای قضاوت» بوده است، اما گفت که هیچ مبنای قانونی برای طرح دعوی وجود ندارد. مدیر کل بیبیسی و رئیس بخش اخبار این شبکه انگلیسی روز یکشنبه در پی این جنجال استعفا دادند.
«جنگ اوکراین هرگز نباید شروع میشد»
ترامپ همچنین در گفتوگویی بار دیگر ادعا کرد که او به هشت جنگ پایان داده است، اما هنوز باید مناقشه اوکراین را حل و فصل کند.
دونالد ترامپ بدون اشاره به حملات متجاوزانه کشورش به ایران در ژوئن و همچنین حملاتی در کارائیب که تنشآفرینی جدیدی است، در مصاحبه با «جیبی نیوز» گفت: «اما من این کار را هشت بار انجام دادهام. تنها موردی که هنوز انجام ندادهام، روسیه و اوکراین است. این جنگ هرگز نباید شروع میشد.»