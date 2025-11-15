دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی جدید از مسائل متعددی سخن گفت؛ از آزمایش اتمی تا طرح دعوای جدید علیه بی بی سی و از جنگ با ونزوئلا تا متقاعد کردن عربستان به سازش کامل با اسرائیل.

رئیس جمهور آمریکا گفت به زودی کشورش نیز مثل دیگر کشورها دست به آزمایش های اتمی خواهد زد هرچند این را هم اذعان کرد که خلع سلاح هسته ای را بهترین راه برای جلوگیری از خطر این سلاح ها می داند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ افزود: تصمیم خود را درباره ونزوئلا گرفته ام و شاهد آن خواهید بود.

وی ادامه داد: با ولیعهد عربستان در هفته آینده، مساله پیوستن به توافق آبراهام (عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی) را بررسی خواهم کرد.

رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: سعودی‌ها می‌خواهند تعداد زیادی هواپیما از ما بخرند و از من خواسته‌اند که فروش اف-35 به آنها را بررسی کنم؛ در حال بررسی این موضوع هستم.

دونالد ترامپ اشاره کرد که اقدام قضایی علیه شبکه بی بی سی را در روزهای آینده در دستور کار قرار داده است و در تعطیلات پایان هفته جاری نیز با نخست وزیر انگلیس تماس خواهد گرفت.