بولدزر برداشت و خراب کرد هرچه هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی ساخته بودند. امروز هم به‌رغم گذشت بیش از بیست سال از آن روز، ویرانه نشینِ بنایی هستیم که او با بولدزر خراب کرد.

واقعیتِ جامعه امروز آینه تمام نمای بیش فعالی کسی بود که به تخریب چنان اهتمام داشت که کسری از آن برای ساختن برنامه نداشت چه رسد به همت!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ دردافزاست امروز شنیدنِ گفته‌های یک هم دانشگاهی او که "ما اصلا تو ذهنمان نبود که آقای احمدی نژاد رئیس‌جمهور بشود." تلخ است و تامل برانگیز گزارشی که از دیدار خود با او می‌دهد: "وقتی شهردار بود من را خواست و گفت من می‌خواهم نامزدِ انتخاباتِ ریاست جمهوری بشوم. گفتم خب، چکار می‌خواهی بکنی؟ به فرض که الان شدی رئیس‌جمهور چکار می‌خواهی بکنی؟ برنامه ات چیه؟ گفت یک بولدزر می‌خواهم بردارم، هر کاری که آقای هاشمی و آقای خاتمی کرده خراب کنم. گفتم ببین! ما مهندسیم. وقتی می‌خواهیم یک جایی را تخریب کنیم فکر می‌کنیم چه بسازیم بهتره. بهتر می‌توانیم بسازیم. آدمش را داریم، مصالحش را داریم، بودجه‌اش را داریم... بعد می‌رویم خراب می‌کنیم. تا وقتی می‌شود از محسّنات آن سازه استفاده کرد، دست به تخریب نمی‌زنیم..... حالا تعبیر ایشان این بود که ما خراب می‌کنیم آقا امام زمان می‌آید و می‌سازد."

او البته دامن می‌شوید از رابطه با احمدی نژاد به این بیان که "من گفتم آقا من آدمی نیستم که روی هوا راه بروم." اما برخی‌ها با او روی هوا دویدند و به حال رو روز زمین مردم آن را آوردند که می‌بینیم.

آنان که می‌گفتند: "وجود مقدس ولیعصر(عج) دارند برای احمدی‌نژاد دعا می‌کنند." و کسانی که از عملیات چند لایه برای پیروزی او می‌گفتند چه حرفی دارند برای امروز؟ ندانسته نبود. نفهمیده و نشناخته هم نبود این آدم و برنامه‌ها، ببخشید "ضدِ برنامه‌ها"یش. او خراب کرد اما این "سوختِ سرمایه" ساختی در پی نداشت. آنان که او را برکشیدند حاضرند مسئولیت او را هم گردن بگیرند؟ آسیبی که رفتار او و مهم‌تر گفتار و نگاه او به باور انتظار زد، را به گردن می‌گیرند؟

بروند حساب کنند که باور به مهدویت بعد از او چه حال و روزی پیدا کرد. بررسی کنند با ایمان مردم چه کردند. با سرمایه‌های کشور چه کردند. آیا جوابی برای امروز و فردای ایران دارند؟ آنان که گفته‌های او را "الهام الهی" می‌خواندند چه جوابی دارند؟ این پرسش‌های ما مردم عادی اگر بی‌جواب بماند، در یوم‌الحساب که باید به دنبال جواب بگردند کسانی که او را سوار بولدزر کردند.