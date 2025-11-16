به گفته علی خضریان نماینده مجلس؛ تنها در بخش ماموریت‌ها و سفر‌های داخلی و خارجی مدیران و کارکنان شرکت گل گهر، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش یافته است.

عملکرد مالی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر ـ یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بخش معدن کشور ـ این روزها زیر ذره‌بین سهامداران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. کاهش نسبی سودآوری این شرکت بورسی، نگرانی‌هایی را درباره آینده مالی و مدیریتی آن ایجاد کرده است.

نابسامانی‌های مالی در گل گهر

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک و با اشاره به شاخص‌های منفی عملکرد گل‌گهر اظهار داشت: گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که حتی در صورت‌های مالی رسمی و حسابرسی‌شده این کارخانه نیز آشکارا ردپای نابسامانی‌های مالی و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دیده می‌شود.

هزینه ۱۲۴ میلیاردی بدون شفاف سازی!

وی افزود: بر اساس این گزارش، سود شناسایی‌شده به ازای هر سهم گل‌گهر در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با جهش ۷۰ درصدی از مرز شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ردیف “سایر هزینه‌ها” هم بدون هیچ شفاف‌سازی، بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان ثبت شده است.»

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به رشد هزینه‌ها در این شرکت بورسی ادامه داد: «هزینه‌های شرکت گل‌گهر نیز جهشی چشمگیر داشته و از سه هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این روند در مقیاس تلفیقی با شرکت‌های زیرمجموعه گل‌گهر، ابعاد بزرگ‌تری هم پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گروه گل‌گهر با افزایش ۹۸ درصدی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های مالی تلفیقی هم از پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌گذرد.»

به گفته خضریان: «بررسی عملکرد سه‌ماهه نخست امسال هم همین روند را تأیید می‌کند و هزینه‌های فروش و اداری در بهار، ۹۸ درصد و هزینه‌های مالی ۷۸ درصد رشد داشته‌اند، در حالی که سود هر سهم شرکت افت سه درصدی را نشان می‌دهد.»

هزینه ۲۲۲ میلیاردی برای سفر و ماموریت

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به جزئیات این هزینه‌ها در گل‌گهر اظهار داشت: «جزئیات این هزینه‌ها نکات قابل توجهی دارد. تنها در بخش مأموریت‌ها و سفرهای داخلی و خارجی مدیران و کارکنان، بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش یافته است. همچنین حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاوره مدیران گل‌گهر با رشد ۸۱ درصدی به ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده و پاداش هیئت‌مدیره شرکت اصلی و زیرمجموعه‌ها نیز با جهشی ۲۳۸ درصدی به بیش از ۲۱ میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است.»

افزایش چشم گیر بدهی های گل گهر

عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین در خصوص بدهی‌های بانکی این شرکت یادآور شد: «از سوی دیگر، مسئله بدهی‌های بانکی گل‌گهر ابعاد تازه‌ای از بحران مالی این شرکت دولتی را آشکار می‌کند. طبق صورت‌های مالی، بدهی‌های غیرجاری شرکت تا پایان خرداد به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. در مقیاس گروهی، این بدهی‌ها به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که جهشی نزدیک به ۹۴ درصد است. آمار بانک مرکزی هم بیانگر بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی گل‌گهر به بانک تجارت است که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شود.»

ورود دیوان محاسبات به هزینه های نامتعارف در گل گهر

به گزارش تابناک، در هفته‌های اخیر، موضوع «ریخت‌وپاش‌های نجومی» برای سفر و پاداش در شرکت گل‌گهر باعث واکنش گسترده افکار عمومی شد. حساسیت‌ها به حدی افزوده شد که دیوان محاسبات کشور نیز به بررسی این هزینه‌ها ورود کرد. حسابرس دیوان محاسبات در همین رابطه اعلام کرد: «با ارائه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت مشخص شد هزینه‌های نامتعارفی در سفر و مأموریت و حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین شده است. این نهاد نظارتی در چارچوب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینه‌ای، قراردادهای مشاوره‌ای و خدمات کارشناسی را در دستور کار حسابرسان خود قرار داده و انطباق هزینه‌ها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط را به‌دقت ارزیابی خواهد کرد.»

باید دید «ایمان عتیقی» مدیرعامل شرکت گل گهر که از دولت روحانی بر مسند این شرکت نشسته و تاکنون در جایگاه خود ابقا شده است، توضیحی برای سهامداران و افکار عمومی و نمایندگان مجلس دارد یا خیر؟