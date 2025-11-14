زهرا اکبری ملی پوش موی تای بعد از کسب مدال نقره گفت: بازی آخر خودم را با اختلاف یک راند متاسفانه واگذار کردم. از بازی دوم دستم شکست و بازی های سوم و چهارم را با غیرت بازی کردم. خودم حس می کردم خیلی پایاپای بود بازی ولی با اختلاف کمی مغلوب شدم.

فاطمه حسینی: در تورنمنت بعدی با طلا جبران می‌کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به عربستان، فاطمه حسینی، نماینده تیم ملی موی‌تای زنان ایران پس از کسب مدال نقره وزن ۶۵–۶۰ کیلوگرم ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حالی که اشک‌هایش بند نمی‌آمد و به دلیل از دست دادن مدال طلا بغض کرده بود گفت: واقعاً شرمنده ایران و رئیس‌مان شدم؛ چون قول طلا داده بودم. امسال هم مثل همیشه تیم ترکیه خیلی قدرتمند ظاهر شد و از پنج ورزشکار زن آنها، چهار نفر طلا گرفتند. اینها چیزی جز بهانه نیست، باختیم و نشد.

زهرا اکبری: با دست شکسته جنگیدم

زهرا اکبری ملی پوش موی تای بعد از کسب مدال نقره گفت: بازی آخر خودم را با اختلاف یک راند متاسفانه واگذار کردم. از بازی دوم دستم شکست و بازی های سوم و چهارم را با غیرت بازی کردم. خودم حس می کردم خیلی پایاپای بود بازی ولی با اختلاف کمی مغلوب شدم. خب بازم خدا را شکر

وی افزود: راند سوم را خیلی خوب بودم ولی متاسفانه بازی را واگذار کردم. کل تلاشم را کردم و ١٠٠ خودم را گذاشتم.

فرشته حسن‌زاده: داشتن ۳ فینالیست عملکرد خوبی برای ما بود/ امیدوارم در مسابقات بعدی رنگ مدال‌مان طلایی باشد

فرشته حسن‌زاده نماینده وزن ۴۵ _۵۰- کیلوگرم تیم ملی موی‌تای زنان ایران پس از کسب مدال نقره ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: من در این رقابت‌ها سه مسابقه داشتم که با حریفان ازبکستان و لبنان پیروز شدم و به فینال رسیدم. در فینال هم با حریفی از مراکش رقابت داشتم و متأسفانه علی‌رقم تلاشی که داشتم، نشد که رنگ مدالم طلایی باشد و نقره شد.

حسن‌زاده درباره اینکه زنان ایران در موی‌تای سه فینالیست داشتند که هر سه نفر مدال نقره گرفتند و طلایی نشدند، گفت: در رده بانوان در چهار وزن مسابقه برگزار می‌شود که از ایران سه وزن به فینال رسیدیم و این عملکرد خوبی برای ماست، اما متأسفانه در فینال با اینکه رقابت پا به پا بود، نشد که مدال طلا بگیریم.