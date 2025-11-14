میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرشته حسن‌زاده هم در موی‌تای نقره ای شد 

در دیدار نهایی وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم، فرشته حسن‌زاده مقابل اَخلَف از مراکش به میدان رفت. ملی‌پوش کشورمان با وجود نمایش پرتلاش در راند نخست، نتیجه را ۱۰ بر ۹ به حریف قدرتمند مراکشی واگذار کرد.
فرشته حسن‌زاده هم در موی‌تای نقره ای شد 
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک، فرشته حسن‌زاده، نماینده وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران، در فینال رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز( جمعه ۲۳ آبان ماه) مقابل رقیبی از مراکش قرار گرفت و با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد.
 
در دیدار نهایی وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم، فرشته حسن‌زاده مقابل اَخلَف از مراکش به میدان رفت. ملی‌پوش کشورمان با وجود نمایش پرتلاش در راند نخست، نتیجه را ۱۰ بر ۹ به حریف قدرتمند مراکشی واگذار کرد.
 
در راند دوم نیز حسن‌زاده برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام داد، اما حریف بار دیگر با امتیاز ۱۰ بر ۹ پیروز شد. راند پایانی هم با وجود کوشش دوباره نماینده ایران، با نتیجه مشابه به سود ورزشکار مراکش تمام شد تا حسن‌زاده در مجموع با امتیاز ۳۰ بر ۲۷ شکست خورده و به مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی دست پیدا کند.
 
لازم به ذکر است، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با حواد نصری رئیس انجمن موی تای ایران در محل برگزار مسابقات حضور دارند و این رقابت ها را از نزدیک تماشا می کنند.
 
فرشته حسن‌زاده موی‌تای موی‌تای زنان کشورهای اسلامی
