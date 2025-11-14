میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شکاف در تیم اطلاع‌رسانی دولت بیشتر شد

فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در این باره نوست: خیلی با خودم‌کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار!! خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خودم شرمنده‌ام.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۶۰
| |
415 بازدید

شکاف در تیم اطلاع‌رسانی دولت بیشتر شد

 
به گزارش تابناک،انتخاب اسماعیل سقاب اصفهانی به سمت ریاست سازمان ملی بهره‌وری، نه تنها شکاف موجود در جناح حامیان پزشکیان را عمیق‌تر کرده، بلکه این بحران را به قلب تیم اطلاع‌رسانی دولت نیز کشانده است. سقاب اصفهانی از همراهان قدیمی ابراهیم رئیسی در آستان قدس محسوب می‌شود.
 
فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در این باره نوست: خیلی با خودم‌کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار!! خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خودم شرمنده‌ام.
 
علی اصغر شفیعیان مشاور سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، بلافاصله در پاسخ به انتقاد زاهد نوشت: شورای اطلاع‌رسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد؛ این تنها یک نمونه است. با توجه به کارهای مهم پیش‌ِ رو، شورا باید همراه و هم‌دل با تصمیمات دولت و رئیس‌جمهور باشد. اظهار شرمندگی یک عضو از یک انتصاب رئیس جمهور و برخی گفتار و رفتارهای دیگران، واقعاً تأسف‌بار است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فیاض زاهد علی اصغر شفیعیان دولت اطلاع‌رسانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cdU
tabnak.ir/005cdU