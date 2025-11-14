فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در این باره نوست: خیلی با خودم‌کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار!! خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خودم شرمنده‌ام.

به گزارش تابناک،انتخاب اسماعیل سقاب اصفهانی به سمت ریاست سازمان ملی بهره‌وری، نه تنها شکاف موجود در جناح حامیان پزشکیان را عمیق‌تر کرده، بلکه این بحران را به قلب تیم اطلاع‌رسانی دولت نیز کشانده است. سقاب اصفهانی از همراهان قدیمی ابراهیم رئیسی در آستان قدس محسوب می‌شود.

فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت در این باره نوست: خیلی با خودم‌کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار!! خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است. به سهم خودم شرمنده‌ام.

علی اصغر شفیعیان مشاور سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، بلافاصله در پاسخ به انتقاد زاهد نوشت: شورای اطلاع‌رسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد؛ این تنها یک نمونه است. با توجه به کارهای مهم پیش‌ِ رو، شورا باید همراه و هم‌دل با تصمیمات دولت و رئیس‌جمهور باشد. اظهار شرمندگی یک عضو از یک انتصاب رئیس جمهور و برخی گفتار و رفتارهای دیگران، واقعاً تأسف‌بار است.