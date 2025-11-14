میلی صفحه خبر لوگو بالا
ریزش سنگین رمزارزها، صعود طلا و نفت

بازارهای جهانی در ۲۴ ساعت گذشته شاهد نوسانات شدید بودند؛ ریزش قابل توجه قیمت رمزارزها، رشد ملایم طلا و افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت سه محور اصلی تحولات امروز بازارهای مالی جهان را تشکیل می‌دهند.
ریزش سنگین رمزارزها، صعود طلا و نفت | آخرین وضعیت بازارهای مالی جهان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، بازار جهانی ارزهای دیجیتال در شبانه‌روز گذشته با فشار فروش سنگینی مواجه شد.

بیت‌کوین که در هفته‌های گذشته در محدوده ۱۰۰ هزار دلار نوسان داشت، امروز به ۹۶ هزار و ۹۲۱ دلارسقوط کرد و بیش از ۶.۳ درصد کاهش را ثبت کرد. با این افت، ارزش بازار بیت‌کوین به ۱.۹۴ تریلیون دلارکاهش یافته و بار دیگر به زیر سطح دو تریلیون دلار برگشته است.

اتریوم نیز با کاهش بیش از ۱۰ درصدی، به ۳ هزار و ۱۶۱ دلاررسید و عنوان «بازنده اصلی روز» را به خود اختصاص داد.

در میان آلت‌کوین‌ها نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. ریپل ۸.۶ درصد،سولانه ۱۰ درصد،کاردانو ۹.۱ درصد و دوج کوین ۷.۵ درصد افت کردند.

ارزش کل بازار رمزارزها امروز ۶.۱ درصد کاهش یافت و در سطح ۳.۲۸ تریلیون دلارقرار گرفت. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۰ میلیارد دلارمعامله در این بازار انجام شده که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به روز پیش را نشان می‌دهد؛ ۵۹ درصد این حجم مربوط به بیت‌کوین و ۱۱.۷ درصد مربوط به اتریوم بوده است.

بازار طلا؛ رشد ملایم هم‌زمان با افت ارزش دلار

در بازار فلزات گران‌بها، اونس جهانی طلادر معاملات جمعه با رشد ۰.۴ درصدی به ۴۱۸۸ دلار و ۹۳ سنت رسید. قیمت طلا در معاملات آتی دسامبر نیز در سطح ۴۱۹۱ دلار و ۹۰ سنتبدون تغییر باقی ماند.

این فلز گران‌بها از ابتدای هفته تاکنون نزدیک به ۴.۸ درصد رشدداشته که عملکردی قابل‌توجه در مقایسه با هفته‌های قبل محسوب می‌شود.

افت ارزش شاخص دلاردر دو هفته اخیر مهم‌ترین عامل حمایت‌کننده از بازار طلا بوده است. تحلیلگران همچنین بخشی از رشد طلا را ناشی از افزایش معاملات سفته‌بازانه بر پایه انتظار کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌دانند.

براساس ابزار CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون به ۵۱ درصدرسیده است.

امروز همچنین قیمت نقره با ۱.۲ درصد رشد به مرز ۵۳ دلار رسید. پلاتین و پالادیوم هم بیش از یک درصد رشدکردند.

افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت جهانی نفت

بازار انرژی نیز روز پرتنشی را پشت سر گذاشت. به گزارش رویترز، قیمت نفت پس از حمله پهپادی اوکراین به مخزن نفتی بندر نووراسییسک روسیهبا جهش همراه شد.

قیمت نفت برنت با ۱.۹۴ درصد رشد به ۶۴ دلار و ۲۳ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۲.۱۸ درصد رشد به ۵۹ دلار و ۹۷ سنت رسید.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو غول نفتی روسیه، روس‌نفتو لوک‌اویل، نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت را تقویت کرده است. بر اساس گزارش بانک جی‌پی‌مورگان، حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روزاز نفت روسیه(نزدیک به یک‌سوم صادرات دریایی این کشور) در حال انتقال به ذخایر شناور روی تانکرها است.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که اوپک در گزارش جدید خود از مازاد عرضه جهانی در سال آینده خبر داده بود؛ موضوعی که ۲روز پیش باعث کاهش بیش از ۲ دلاری قیمت نفت شد.

