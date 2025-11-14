به گزارش تابناک به نقل از مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز برای ما قابلتوجه است، تحلیل موقعیت خاص امروز ما در کشور است؛ آنچه ما در ظاهر حس میکنیم با واقعیت متفاوت است؛ در ظاهر دشمن ازیکطرف با تهدید ما را زیر سایه جنگ نگه داشته است، برای اینکه عمده فعالیتها، حرکات ابتکاری و فناوریهای ما را متوقف کند.
امام جمعه مشهد افزود: از طرفی نیز کمبودها و ناترازی های داخلی وضعیت زندگی ما را دچار اضطراب کرده است، این احساس ما نسبت به وضعیت ظاهری است که ما در کشور خود را با آن روبرو میبینیم؛ درحالیکه واقعیت کشور این نیست.
وی ادامه داد: ازنظر تهدیدات دشمن، هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه این مطلب را برای دشمن ما ثابت کرده است که با وجود دو عامل ظاهری و محسوس در این کشور صرفنظر از امداد الهی با هیچ محاسبهای سلطه بر این مردم امکانپذیر نیست.
علم الهدی بابیان اینکه جوانان ما با ازخودگذشتگی و روحیه جهادی پای دین و نظام اسلامی خود ایستادند، اضافه کرد: نخستین عامل داشتن جوانانی است که مردانه، فعالانه، مبتکرانه و با داشتن ایمان، شهامت و قدرت پای کشور و منافع انقلاب اسلامی ایستادهاند؛ همچنین سرمایه ارزشمند و ثروتی ما در کشور داریم.
امام جمعه مشهد بیان کرد: دومین عامل نیز مردم متدین ما هستند که نظام را ضامن اجرایی دین خود میدانند و به دین وابسته هستند لذا به این نظام وابسته هستند و در عرصه نظام پایدار میمانند؛ بنابراین دشمن فهمیده با این دو سرمایه عظیمی که نظام اسلامی ما دارد نمیتواند با هیچ تجهیزات و قدرتی بر ما مسلط شود.
وی خاطرنشان کرد: لذا دشمن سعی میکند، این دو عامل را تضعیف کند؛ او میخواهد ازیکطرف حضور و وابستگی مردم را در نظام اسلامی تضعیف کند و غیرت، مردانگی، جوانمردی و شهامت نسل جوان ما را تااندازهای در سیاهچاله شهوترانیها و بیبندوباریها دفن کند و از بین ببرد.
علم الهدی با اشاره به فشارهای اقتصادی ادامه داد: امروز متأسفانه در کشور ما فشار اقتصادی تنها در مسئله توسعه و رشد اقتصادی و درآمدی نیست بلکه مشکل اقتصادی باعث شده اقتصاد خانوادهها تحت تأثیر قرار بگیرد و سفره مردم کوچک شود؛ درآمدهای مردم به هزینهها نمیرسد، زندگیها بابت گرانیهای اجناس قابل تأمین نیست.
امام جمعه مشهد عنوان کرد: بنابراین دشمن حساب میکند مردمی که تا این حد ازنظر زندگی تحتفشار هستند، طبیعی است که دیگر مردم بیتفاوت شوند و دست از نظام برمیدارند و به دنبال تأمین زندگی خود هستند؛ به همین منظور مسئولین ما باید به این مسئله توجه کنند؛ ما امروز در مسائل اقتصادی کشور مسئله غیرقابل حل نداریم؛ تمام مسائل مربوط به گاز، برق و آب و مسائل فشارهای اقتصادی از قبیل احتکار و گرانفروشیها قابل حل شدن هستند.
وی بابیان اینکه حل مسائل اقتصادی در داخل کشور نیازمند اقتدار و قدرت است، تصریح کرد: نظام قدرت میخواهد؛ اینکه یک نفر برنج را احتکار و سفره مردم را خالی کند، این دستیار درجه یک آمریکا و اسرائیل است باید با او برخورد شود و او را براندازی کنند.
علم الهدی گفت: امروز آمریکا ما را تهدید به جنگ میکند و یک گردنکلفت نیز در داخل کشور دست خود را در دست آمریکا گذاشته است و در مقام جمعآوری ثروت و دارایی برای خود سفره مردم را کوچک میکند، این فرد را نباید آزاد گذاشت؛ رئیس قوه قضائیه رسماً به تمام دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که هر کس در این مملکت، هر قدمی بر ضد معیشت مردم بردارد، دستیار دشمن است و باید با او بهعنوان عامل آمریکایی برخورد صورت بگیرد.
امامجمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: بنابراین این مسئلهای نیست که عزیزان ما نسبت به آن کوتاهی کنند، باید با حرکت جهادی جلوی فساد گرفته شود و این کار سختی نیست؛ الحمدالله نظام ما، نظام مقتدری است، در این جامعه ازخودگذشته و فداکار نباید کسی جرأت کند که شریک آمریکا و اسرائیل شود و به سفره مردم حمله کند.
وی بابیان اینکه نباید بگوییم مردم بسازند زیرا مسائل قابل حل نیست، ابراز کرد: افرادی که مسئولیت قبول کردند باید جهادی به میدان بیایند تا مردم از این مشکل نجات پیدا کنند.
علمالهدی اضافه کرد: عامل دوم نیز خالی کردن زیر پای جوانان ما توسط دشمن است، او میخواهد جوانان ما را بهوسیله توسعه فحشاء، منکرات شرعیِ و بیبندوباریها از عرصه نظام بیرون بکشد؛ ما امروز در مسئله بیبندوباریها و خطری که متوجه نسل جوان و نوجوان ما هست در دو عرصه روبرو هستیم؛ نخست در عرصه فضای مجازی است که باید نظارت جدی و دقیقی بر تولید محتوای آن صورت بگیرد.
تولید محتوای در فضای مجازی نباید آزاد گذاشته شود
امام جمعه مشهد ادامه داد: تولید محتوا در فضای مجازی نباید آزاد گذاشته شود؛ انتشار کلیپهای هنجارشکنانه که در فضای مجازی منتشر میشود از آزادی دزدها و قاتلین در کشور بدتر است؛ متأسفانه امروز گوشیهای همراه والدین در دستان کودکان قرار میگیرد و آنها با این صحنههای هنجارشکنانه روبرو میشوند.
وی با اشاره به خطر ترویج فرقهگرایی و علوم ماورایی بین نسل جوان و بزرگسال ابراز کرد: از طریق این موارد چه تجاوزها و خسارتهای شدید مالی در فضای مجازی در حال انجام است.
علم الهدی در ادامه به فیلمها و رسانههای خانگی اشاره کرد و گفت: برادران و خواهران شما نباید از بازار هر فیلم و سریالی که ساخته میشود را برای خانواده خود پخش کنید؛ متأسفانه در بعضی از این محتواها آموزش دخانیات و مصرف مشروبات الکلی به خانوادهها داده میشود؛ عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی هست، آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست.
امام جمعه مشهد بابیان اینکه این موارد اسمش آزادی نیست، تأکید کرد: ما بایستی با مسئله بیحجابی مبارزه کنیم، امروز بیحجابی به برهنگی رسیده است، عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعاً هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؛ شما اگر ببینید خانهای آتشگرفته است، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؛ مسئله فرهنگی ما متأسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.
وی بابیان اینکه تمام مسائل داخلی کشور با حرکت جهادی و احساس مسئولیت در برابر خدا قابل حل و اصلاح است، خاطرنشان کرد: شما در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردید که جوانان ما در هوا و فضا چگونه برای پرتاب موشک فداکارانه و جهادی فعالیت کردند؛ در مقابل یک عده از افراد نیز آزادانه مفاسدی را انجام دهند و کسی هم جلوی آنها را نگیرد؛ نتیجه این موقعیت و نافرمانی در مقابل احکام الهی غضب خداوند میشود.
علم الهدی بابیان اینکه هر بندهای بخواهد در مقابل انجام تکلیف شرعی، مدنی و اجتماعی خود کوتاهی کند، مغضوب خداوند متعال خواهد شد، عنوان کرد: بنابراین از مسئولین خواهش میکنیم از تمام اقتدار خود در مقابل این نارواییها استفاده کنند و با تمام قدرت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تلاش کنند؛ البته این موضوع یک بینش و حرکت جهادی میخواهد که مسئولین ما کوچکترین مضایقه در این مورد نخواهند داشت.