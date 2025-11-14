میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد

قیمت بیت کوین تحت تأثیر عواملی مانند ریسک‌گریزی و فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری با کاهش جدیدی روبه‌رو شده و اکنون به زیر مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۳۱
| |
366 بازدید
قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد
به گزارش تابناک به نقل از بورس، طبق گزارش بلومبرگ، قیمت این ارز دیجیتال تا ۳.۹ درصد کاهش یافته و به ۹۷,۹۵۶ دلار رسیده است. در زمان نوشتن این گزارش نیز بیت‌کوین با قیمتی در حدود ۹۷,۶۵۱ دلار معامله می‌شود. بنابراین طبق گزارش مارکت‌واچ می‌توان گفت که قیمت بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح خود از ۸ مه تاکنون رسیده است.
 
تقریباً از اوایل اکتبر قیمت بیت کوین روند نزولی داشته و بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار از ارزش بازار را نابود کرده است. بلومبرگ می‌گوید منابع حمایتی که زمانی قابل‌اعتماد بوده‌اند (ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، تخصیص‌دهندگان ETF و خزانه‌داری‌های شرکتی) اکنون از میدان خارج شده‌اند و همین موضوع منجر به شکندگی وضعیت بازار شده است.
 
نظر تحلیلگران درباره وضعیت قیمت بیت کوین
 
تحلیلگران ۱۰x Research به این نشریه گفته‌اند که وضعیت نزولی بازار رمزارزها تأیید شده است. این شرکت برای دلایل این موضوع به کاهش جریان‌های ETF، ادامه فروش سهام از سوی دارندگان بلندمدت و مشارکت ضعیف خریداران خرده‌فروش اشاره می‌کند.
 
۱۰x در یادداشتی با اشاره به میانگین متحرک (MA) به مشتریان خود گفته است:
«بیت‌کوین و اکثر دارایی‌های مرتبط با رمزارز در بازار نزولی هستند.»
 
همچنین کاهش قیمت بیت‌کوین با نوسانات جدید در بازارهای جهانی همراه شده است. اوایل این هفته تعطیلی دولت آمریکا رسماً پایان یافت و اکنون معامله‌گران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا فدرال رزرو می‌تواند کاهش نرخ‌ها را در کوتاه‌مدت توجیه کند یا خیر.
 
بااین‌حال، بلومبرگ اشاره کرده که قیمت بیت کوین همچنان حدود ۵ درصد نسبت به سال جاری بالاتر است و بیش از ۴۰ درصد از زمان انتخابات سال ۲۰۲۴ ایالات متحده افزایش داشته است. اما حرکت بازار به شدت کند شده و به نظر می‌رسد که علاقه مؤسسات نیز کاهش یافته است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت‌کوین قیمت بیت کوین قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین سقوط بیت‌کوین
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cd1
tabnak.ir/005cd1