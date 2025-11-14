قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد

به گزارش تابناک به نقل از بورس، طبق گزارش بلومبرگ، قیمت این ارز دیجیتال تا ۳.۹ درصد کاهش یافته و به ۹۷,۹۵۶ دلار رسیده است. در زمان نوشتن این گزارش نیز بیتکوین با قیمتی در حدود ۹۷,۶۵۱ دلار معامله میشود. بنابراین طبق گزارش مارکتواچ میتوان گفت که قیمت بیتکوین به پایینترین سطح خود از ۸ مه تاکنون رسیده است.
تقریباً از اوایل اکتبر قیمت بیت کوین روند نزولی داشته و بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار از ارزش بازار را نابود کرده است. بلومبرگ میگوید منابع حمایتی که زمانی قابلاعتماد بودهاند (ازجمله صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ، تخصیصدهندگان ETF و خزانهداریهای شرکتی) اکنون از میدان خارج شدهاند و همین موضوع منجر به شکندگی وضعیت بازار شده است.
نظر تحلیلگران درباره وضعیت قیمت بیت کوین
تحلیلگران ۱۰x Research به این نشریه گفتهاند که وضعیت نزولی بازار رمزارزها تأیید شده است. این شرکت برای دلایل این موضوع به کاهش جریانهای ETF، ادامه فروش سهام از سوی دارندگان بلندمدت و مشارکت ضعیف خریداران خردهفروش اشاره میکند.
۱۰x در یادداشتی با اشاره به میانگین متحرک (MA) به مشتریان خود گفته است:
«بیتکوین و اکثر داراییهای مرتبط با رمزارز در بازار نزولی هستند.»
همچنین کاهش قیمت بیتکوین با نوسانات جدید در بازارهای جهانی همراه شده است. اوایل این هفته تعطیلی دولت آمریکا رسماً پایان یافت و اکنون معاملهگران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا فدرال رزرو میتواند کاهش نرخها را در کوتاهمدت توجیه کند یا خیر.
بااینحال، بلومبرگ اشاره کرده که قیمت بیت کوین همچنان حدود ۵ درصد نسبت به سال جاری بالاتر است و بیش از ۴۰ درصد از زمان انتخابات سال ۲۰۲۴ ایالات متحده افزایش داشته است. اما حرکت بازار به شدت کند شده و به نظر میرسد که علاقه مؤسسات نیز کاهش یافته است.