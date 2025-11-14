میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام تبریک عراقچی به دولت و ملت عراق

وزیر خارجه با انتشار نوشته‌ای در حساب کاربری خود در شبکه ایکس برگزاری موفق انتخابات در عراق را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
پیام تبریک عراقچی به دولت و ملت عراق

در متن پیام سیدعباس عراقچی آمده است: تبریک به ملت و دولت برادر عراق بابت مدیریت موفق یک انتخابات پارلمانیِ امن و آرام. این انتخابات گامی مهم در جهت تحکیم روند مردم‌سالاری در عراق و پاسداری از حاکمیت و امنیت این کشور بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزیر خارجه در پایان تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط دوستانه خود با عراق را در تمامی حوزه‌های مورد علاقه دو طرف بیش از پیش تقویت کند.

رییس کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق روز پنجشنبه ۲۲ آبان در آخرین گزارش از میزان مشارکت در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که میزان مشارکت ۵۶.۱۱ درصد بوده و ائتلاف «محمد شیاع السودانی» در صدر قرار گرفت.

ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. انتخابات پارلمانی، مهمترین انتخابات در عراق به شمار می‌رود زیرا علاوه بر انتخاب ۳۲۹ تن از نمایندگان مجلس، پارلمان عراق مسئولیت انتخاب رئیس جمهور را در نخستین جلسه پارلمان برعهده دارد و رئیس جمهور موظف است در همان جلسه نخست پارلمان، نامزد نخست وزیری را از میان بزرگترین فراکسیون پارلمان برای تشکیل کابینه دولت مامور کند.

نخست وزیر پس از انتخاب اعضای تیم کابینه خود باید برای گرفتن رای اعتماد، وزیران خود را به پارلمان معرفی کند و در صورت اعطای رای اعتماد از طرف نمایندگان مجلس، دولت می‌تواند فعالیت رسمی خود را برای چهار سال آغاز کند.

