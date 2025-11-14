میلی صفحه خبر لوگو بالا
محمود احمدی نژاد عزادار شد

زرین احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم درگذشت.
محمود احمدی نژاد عزادار شد

زرین احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم درگذشت. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم تشییع زرین احمدی‌نژاد که صبح امروز - جمعه ۲۳ آبان - درگذشت؛ شنبه ۲۴ آبان برگزار خواهد شد.

زرین احمدی‌نژاد احمدی نژاد عزادار خواهر احمدی‌نژاد درگذشت
