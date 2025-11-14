میلی صفحه خبر لوگو بالا
۱۳ نفر قربانی سوخت قاچاق در حادثۀ تلخ کرمان

رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو ۴۰۵ و پراید در جاده قلعه گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۹۲
| |
421 بازدید

۱۳ نفر قربانی سوخت قاچاق در حادثۀ تلخ کرمان

مرتضی امیری رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد درمورد این حادثه افزود: ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه عصر روز پنجشنبه بر اثر برخورد وانت سوخت‌بر در جاده قلعه گنج به رمشک محدوده دشت تگدر (نرسیده به صولان) با یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ و همچنین برخورد یک پراید از پشت با این وانت، 13 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک؛ او اظهار داشت: وانت سوخت بر به دلیل انحراف‌به‌چپ به‌قصد سبقت با پژو ۴۰۵ برخورد کرده است.

رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد با بیان اینکه هویت چهار نفر از جان‌باختگان این حادثه هنوز مشخص نیست تصریح کرد: یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است.

برخی منابع محلی از حضور زن و کودک در میان فوت‌شدگان حکایت دارد.

۱۳ نفر قربانی سوخت قاچاق در حادثۀ تلخ کرمان

با وجود تعداد حوادث مرتبط با قاچاق سوخت که منجر به سوختگی می‌شود بخش سوانح و سوختگی در مراکز درمانی جنوب کرمان با هشت شهرستان وجود ندارد که این امر موجب افزایش تلفات می‌شود.

 از قلعه گنج تا بندرعباس سه ساعت و تا کرمان بیش از پنج ساعت فاصله است. عرض بسیاری از جاده‌های این منطقه هم کم و جاده ٢ طرفه است.

گفتنی است؛ شعله‌های آتش به‌قدری شدید بود که هیچ‌یک از سرنشینان خودروها نتوانستند جان خود را نجات دهند و این حادثه جان ۱۳ نفر را گرفت.

این حادثۀ دردناک، ‌بار دیگر بی‌توجهی به معضل سوخت‌برهای قاچاق را به نمایش گذاشت.

۱۳ نفر قربانی سوخت قاچاق در حادثۀ تلخ کرمان

سانحه رانندگی تصادف حامل های سوخت سوخت قاچاق سوخت کشته حادثه سوختن حریق کرمان بشاگرد
