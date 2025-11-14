۱۳ نفر قربانی سوخت قاچاق در حادثۀ تلخ کرمان

رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد گفت: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو ۴۰۵ و پراید در جاده قلعه گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت.

مرتضی امیری رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد درمورد این حادثه افزود: ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه عصر روز پنجشنبه بر اثر برخورد وانت سوخت‌بر در جاده قلعه گنج به رمشک محدوده دشت تگدر (نرسیده به صولان) با یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ و همچنین برخورد یک پراید از پشت با این وانت، 13 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک؛ او اظهار داشت: وانت سوخت بر به دلیل انحراف‌به‌چپ به‌قصد سبقت با پژو ۴۰۵ برخورد کرده است.

رئیس پلیس‌راه قلعه گنج – بشاگرد با بیان اینکه هویت چهار نفر از جان‌باختگان این حادثه هنوز مشخص نیست تصریح کرد: یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است.

برخی منابع محلی از حضور زن و کودک در میان فوت‌شدگان حکایت دارد.

با وجود تعداد حوادث مرتبط با قاچاق سوخت که منجر به سوختگی می‌شود بخش سوانح و سوختگی در مراکز درمانی جنوب کرمان با هشت شهرستان وجود ندارد که این امر موجب افزایش تلفات می‌شود.

از قلعه گنج تا بندرعباس سه ساعت و تا کرمان بیش از پنج ساعت فاصله است. عرض بسیاری از جاده‌های این منطقه هم کم و جاده ٢ طرفه است.

گفتنی است؛ شعله‌های آتش به‌قدری شدید بود که هیچ‌یک از سرنشینان خودروها نتوانستند جان خود را نجات دهند و این حادثه جان ۱۳ نفر را گرفت.

این حادثۀ دردناک، ‌بار دیگر بی‌توجهی به معضل سوخت‌برهای قاچاق را به نمایش گذاشت.