میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست

و اما مژده‌ی بزرگ حافظ به تو… نیتی که در دل داری، کاملاً شدنی و عملی است. ذره‌ای تردید به دلت راه نده. با قدم‌هایی استوار و قلبی مطمئن به سمتش حرکت کن، چرا که آینده‌ای سرشار از موفقیت در انتظار توست.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۸۵
| |
319 بازدید
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست

صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی
برگ صبوح ساز و بده جام یک منی
در بحر مایی و منی افتاده‌ام بیار
می تا خلاص بخشدم از مایی و منی
خون پیاله خور که حلال است خون او
در کار یار باش که کاریست کردنی
ساقی به دست باش که غم در کمین ماست
مطرب نگاه دار همین ره که می‌زنی
می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت
خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی
ساقی به بی‌نیازی رندان که می بده
تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی

تعبیر فال حافظ 23 آبان 1404:

ای دوست خوب و حقیقت‌جوی من، حافظ امروز پیامی بسیار روشن و قدرتمند برای تو دارد. او از تو می‌خواهد که یک خانه‌تکانی اساسی در دلت انجام دهی. قلبت را از گرد و غبار هوس‌های زودگذر و وابستگی‌های دنیوی پاک کن. روح بزرگت را در قفس تنگ مادیات و “تن” اسیر نکن، چون این گنج‌های خاکی، در نهایت ارمغانی جز غم و اندوه ندارند.

در عوض، چشمانت را به روی زیبایی‌های همین لحظه باز کن. از همین فنجان چای که می‌نوشی، از همین نسیمی که صورتت را نوازش می‌دهد، عمیقاً لذت ببر و تا می‌توانی شاد باش.

و اما مژده‌ی بزرگ حافظ به تو… نیتی که در دل داری، کاملاً شدنی و عملی است. ذره‌ای تردید به دلت راه نده. با قدم‌هایی استوار و قلبی مطمئن به سمتش حرکت کن، چرا که آینده‌ای سرشار از موفقیت در انتظار توست.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- تبریک برای زندگی با حقیقت!

اول از همه، حافظ به تو تبریک می‌گوید! چرا که تو انسانی هستی که با حقیقت زندگی می‌کنی و این بزرگترین سرمایه توست. دروغ و بزرگ‌نمایی، ذهن را کوچک می‌کند و تظاهر و نقاب زدن، کار کسانی است که از درون احساس کمبود می‌کنند. خوشبختانه تو به لطف خدا، از درون ثروتمندی و نیازی به این‌ها نداری. با همین فکر و اندیشه پاک، خداوند همیشه یار و نگهدار تو خواهد بود. پس به حرف‌های حسودان و نادانان، حتی یک لحظه هم فکر نکن و راه خودت را برو.

۲- راز دلت، گوهری گران‌بهاست

رازهای دلت، جواهراتی هستند که نباید به هر کسی نشانشان بدهی. آن‌ها را در صندوقچه قلبت حفظ کن، چون همه لیاقت و شایستگی رازداری را ندارند. به خصوص که تو، به لطف خدا، زندگی خوب و آرامی داری و این ممکن است چشم حسودان را برانگیزد و بخواهند از اسرار تو سوءاستفاده کنند. مراقب این گنجینه باش.

۳- کبوتر اقبال بر بام خانه توست!

و حالا می‌رسیم به شاه‌بیت این فال! نیت تو حتماً و قطعاً عملی می‌شود. هیچ جای نگرانی و تردیدی نیست. طالع تو درخشان است (در برج حمل که نماد شروع و قدرت است) و کبوتر خوشبختی و اقبال، به زودی بر بام خانه‌ی تو خواهد نشست. وظیفه‌ی تو این است که با آرامش و صبوری برایش دانه بپاشی، نه اینکه با عجله و بی‌توجهی، او را بپرانی! صبور باش و قدر این موقعیت را بدان.

۴- درسی برای پدر یا همسر

حافظ با نگاه تیزبین خود، به یک مسئله در خانواده اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد پدر یا همسرت در یک معامله یا کار اداری دچار ضرر و زیان شده است. به او بگو که دلیل این اتفاق، شاید این بوده که به نیاز دوستی که از او کمک خواسته، بی‌توجهی کرده است. انگار خداوند خواسته با این اتفاق، درسی به او بدهد. اما اصلاً نگران نباشد، این ضرر به زودی با گشایشی بزرگ جبران خواهد شد.

۵- مژده‌ها و خبرهای آینده

  • مسافرت حالش خوبِ خوب است و جای نگرانی نیست.
  • یک سفر بسیار سودمند برای خودت در پیش است.
  • خرید و فروش در این مقطع برایت بسیار منفعت دارد.
  • اما فعلاً زمان مناسبی برای تغییر شغل یا محل زندگی نیست. در جایگاه فعلی‌ات بمان.
  • یک کار هنری که در ذهن داری به زودی به سرانجام می‌رسد.
  • یک دیدار مهم و سرنوشت-ساز در پیش داری.
  • پیشنهادی که داده‌ای یا به تو داده می‌شود، عملی خواهد شد و از امکانات بسیار خوبی بهره‌مند خواهی شد.

۶- آینه‌ای در برابر خودِ زیبای تو

و در آخر، این ویژگی‌های توست که تو را خاص کرده است: قدرت تحمل تو در برابر مشکلات بالاست. از شلوغی و هیاهو بیزاری، چون برای روح خودت به آرامش و خلوت نیاز داری. دست و دلباز و مهربان هستی و این بخشندگی توست که برکت را به زندگی‌ات می‌آورد.

پس با تکیه بر این روحیه زیبا و با اطمینان به وعده حافظ، بدون تردید قدم بردار. آینده از آنِ توست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز فال حافظ تفال فالگیری خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ برای امروز ۷ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ 9 خرداد 1404
فال حافظ امروز 2 مهر 1404
فال حافظ 13 خرداد 1404
فال حافظ 11 خرداد 1404
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
تفال به حافظ؛ امروز 10 خرداد ماه
فال حافظ 4 خرداد 1404
فال حافظ 28 شهریور 1404
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ccH
tabnak.ir/005ccH