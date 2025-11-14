عمو پورنگ و مادرش در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ امروز به همراه مادرش با حضور در شهرری، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را زیارت کرد.