تلویزیون امروز با پخش مجموعه‌ای متنوع از فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های مختلف، روزی سرگرم‌کننده برای مخاطبان رقم می‌زند؛ از آثار خانوادگی و کودکانه تا فیلم‌های اکشن، تاریخی و ماجراجویانه که از صبح تا نیمه‌شب روی آنتن می‌روند و سلیقه‌های متفاوت را پوشش می‌دهند.

برنامه سینمایی امروز تلویزیون از ساعات ابتدایی روز آغاز می‌شود و تا نزدیک نیمه‌شب ادامه دارد. صبح تلویزیون با دو فیلم آغاز می‌شود: «زعفرانی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه دو و هم‌زمان «فرار مرغی ۲» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران. کمی بعد، شبکه افق ساعت ۱۰:۰۰ فیلم «دردسرسازان» را پخش می‌کند و شبکه سه نیز در همان ساعت «مرد تایچی» را روی آنتن می‌برد. در ادامه ساعت ۱۰:۳۰ فیلم «پهلوان» از شبکه سلامت پخش می‌شود.

پخش فیلم‌ها با «زعفرانی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش دنبال می‌شود و سپس این شبکه ساعت ۱۳:۰۰ فیلم «رئیس بزرگ» را تقدیم مخاطبان می‌کند. هم‌زمان، «باغ اسرارآمیز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر و «سرقت بزرگ اسلحه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهند شد. فیلم کودکانه «راز سرقت قطار» نیز ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک روی آنتن می‌رود.

در باکس بعدازظهر، شبکه سه ساعت ۱۴:۳۰ فیلم «کره» را نمایش می‌دهد و شبکه نمایش ساعت ۱۵:۰۰ فیلم «برای قلب» را پخش می‌کند. سپس فیلم «آزادی‌خواه» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک و «فراری» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می‌روند. برای مخاطبان نوجوان، فیلم محبوب «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود و هم‌زمان شبکه دو فیلم «سرآشپز» را ساعت ۱۸:۰۰ ارائه می‌کند.

در ساعات پایانی روز، «خشم اژدها» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش، «آخرین امپراطور» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار و در نهایت «پرونده گزارش‌های مردمی» ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو روز سینمایی تلویزیون را به پایان می‌رسانند.

