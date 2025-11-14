وقوع یک ناهنجاری گرمایی شدید در راه است!

کارشناسان هواشناسی از احتمال وقوع یک ناهنجاری گرمایی کمسابقه در اواخر آبان و اوایل آذر خبر میدهند؛ وضعیتی که میتواند دمای هوا را در برخی مناطق تا ۱۰ درجه بالاتر از حد نرمال افزایش دهد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری: به گفتهی کارشناسان، پس از پایان فعالیت موج بارشی فعلی و بارندگی در بخشهایی از نیمه غربی و نوار شمالی کشور، ایران بار دیگر وارد دورهای از پایداری جوی و گرمای ناهنجار خواهد شد.
الگوهای پیشبینی جوی نشان میدهند که در اواخر آبان و اوایل آذر، احتمال وقوع ناهنجاری شدید گرمایی در بخشهای وسیعی از کشور وجود دارد. این پدیده میتواند منجر به ثبت دماهایی بسیار بالاتر از میانگین نرمال فصلی شود.
پیشبینیها حاکی از آن است که در حدود ۱۱ روز آینده، در نیمه غربی و نوار شمالی کشور، دماها ممکن است تا حدود ۱۰ درجه بیشتر از حد معمول بالا برود؛ وضعیتی که میتواند تبعاتی برای منابع آبی، کشاورزی و سلامت عمومی بههمراه داشته باشد.