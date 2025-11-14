زلزله بامداد امروز بیرجند را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه امروز جمعه بیرجند مرکز خراسان جنوبی را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی از نبود هرگونه خسارت جانی و مالی در پی زمینلرزه صبح امروز بیرجند خبر داد.
محمدعلی آخوندی اظهار کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۰۵:۵۵ بامداد امروز حوالی بیرجند را لرزاند و بلافاصله تیمهای ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه خسارتی از این زمینلرزه گزارش نشده است، افزود: پایش میدانی در روستاهای اطراف کانون زلزله همچنان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی در آمادهباش کامل هستند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به هماهنگی کامل با هلالاحمر، فرمانداریها و دستگاههای خدماترسان گفت: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای واکنش احتمالی در حالت آماده قرار دارد.
آخوندی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مربوط به حوادث طبیعی را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: مدیریت بحران استان با دقت وضعیت را رصد میکند و در صورت بروز هرگونه تغییر یا مشاهده خسارت، اطلاعرسانی فوری انجام خواهد شد.