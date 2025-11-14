میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله بامداد امروز بیرجند را لرزاند

 زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر لحظاتی قبل بیرجند را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۷۷
| |
373 بازدید
زلزله بامداد امروز بیرجند را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه امروز جمعه بیرجند مرکز خراسان جنوبی را لرزاند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی از نبود هرگونه خسارت جانی و مالی در پی زمین‌لرزه صبح امروز بیرجند خبر داد.

محمدعلی آخوندی اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۰۵:۵۵ بامداد امروز حوالی بیرجند را لرزاند و بلافاصله تیم‌های ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه خسارتی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است، افزود: پایش میدانی در روستاهای اطراف کانون زلزله همچنان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی در آماده‌باش کامل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به هماهنگی کامل با هلال‌احمر، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای واکنش احتمالی در حالت آماده قرار دارد.

آخوندی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مربوط به حوادث طبیعی را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران استان با دقت وضعیت را رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه تغییر یا مشاهده خسارت، اطلاع‌رسانی فوری انجام خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله زمین لرزه بیرجند ریشتر خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۲ زمین لرزه پیاپی وراوی فارس را لرزاند
وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید در فیلیپین
مصر هم لرزید؛ دومین زلزله زنجیره‌ای
تخریب شدید میانمار در زلزله امروز + عکس
وقوع زلزله شدید در ترکیه
زمین لرزه نسبتا شدید این نقطه از کشور را لرزاند
وقوع زلزله در استان بوشهر
زلزله ۶.۱ ریشتری مرز افغانستان و تاجیکستان را لرزاند
هرمزگان لرزید
دریای خزر لرزید
اگر زمین 10 ریشتر بلرزد؟
زلزله‌ شدید سمنان را لرزاند
شدت زمین لرزه در بیرجند موجب نگرانی مردم شد
خسارت به اماکن مسکونی و بنا‌های تاریخی زواره
زلزله تقریبا شدید جیرفت را لرزاند
کرج لرزید؟
زمین لرزه فسا را لرزاند
وقوع زلزله در استان سیستان و بلوچستان
زلزله ۵.۶ ریشتری «کوخرد» هرمزگان را لرزاند/ اعزام تیم‌های ارزیاب هلال احمر به منطقه/ هیچ گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است
اتمام عملیات امداد و نجات؛ آخرین آمار تلفات زمین لرزه زهان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cc9
tabnak.ir/005cc9