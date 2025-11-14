میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینفوتابناک | کشورهای دارای بیشترین نیروی کار در جهان

در اینفوگرافیک زیر، تابناک به بررسی کشورهای دارای بیشترین نیروی کار در جهان پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۷۳
| |
654 بازدید
اینفوتابناک | کشورهای دارای بیشترین نیروی کار در جهان
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشورهای جهان نیروی کار جمعیت جمعیت جوان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: توزیع جمعیت در کشور ما نرمال نیست
اینفوتابناک | کشورهای جهان با بیشترین جمعیت مسلمان
جامعه ایران در مسیر پیری شتابان قرار دارد
نامه نمایندگان به ظفرقندی درباره قانون جوانی جمعیت
میانگین سنی ایرانیان به ۳۵ سال رسید
اینفوتابناک | ۱۰ کشور برتر تولیدکننده برنج در ۲۰۲۴
میانگین سن پدر و مادران در اولین فرزندآوری چند است؟
۱۷ میلیون جوان ایرانی مجردند
معرفی استان‌های جوان و سالمند کشور+جدول
۶ میلیون جوان واجد شرایط ازدواج در استان تهران
کاهش نگران کننده ۳میلیونی جمعیت جوان کشور
رتبه ایران در جهان از لحاظ تعداد جمعیت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۱۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005cc5
tabnak.ir/005cc5