رایزنی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۶۳
| |
235 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در این گفتگوی تلفنی ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تحکیم و توسعه مناسبات در همه عرصه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ارج‌نهادن نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان، بر اهمیت گسترش رایزنی‌ها جهت صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه اعلام کرد .

وزیر امور خارجه ترکیه نیز با اشاره به پیوستگی صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت اهتمام همه کشورها برای صیانت از صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین جان‌باختن جمعی از شهروندان این کشور در سانحه سقوط هواپیمای نظامی را تسلیت گفت و با خانواده‌های جان‌باختگان ابراز همدردی کرد.

