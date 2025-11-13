میلی صفحه خبر لوگو بالا
اقدام قهرمانانه پلیس راهور مانع از خودکشی یک جوان شد

اقدام سریع و هوشمندانه پلیس راهور کرمان جان جوانی را که قصد خودکشی داشت، نجات داد و بار دیگر مسئولیت‌پذیری و نقش حیاتی پلیس در حفظ جان شهروندان را به نمایش گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۳۹
| |
694 بازدید
اقدام قهرمانانه پلیس راهور مانع از خودکشی یک جوان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مأمور پلیس راهور استان کرمان عصر امروز (پنجشنبه) با اقدام سریع و هوشمندانه، جان جوانی را که قصد داشت به زندگی خود خاتمه بدهد، نجات داد؛ اقدامی که بار دیگر نقش حیاتی پلیس در حفظ جان شهروندان را به نمایش گذاشت.

بنا بر این گزارش، لحظه‌ای که ناامیدی سایه‌اش را بر زندگی جوانی خسته از ناملایمات دنیا در کرمان گسترانده بود، حضور به‌موقع و اقدام هوشمندانه مأمور پلیس راهور، چراغی از امید را در زندگیش روشن کرد؛ چراغی که می‌توانست برای همیشه خاموش شود، با دستانی از جنس مسئولیت شناسی و انسانیت، دوباره سبز شد.

این حادثه در خیابان شهید بهشتی شهر کرمان رخ داد؛ جایی که یک جوان با روحیه‌ای به‌شدت متزلزل، در آستانه تصمیمی تلخ قرار داشت. مأمور پلیس راهور که در حال انجام وظایف روزانه خود بود، با مشاهده رفتارهای نگران‌کننده این فرد، بلافاصله وارد عمل شد.

اقدام به‌موقع پلیس جان مردی را از مرگ حتمی نجات داد

رییس پلیس راهور استان کرمان، از اقدام فداکارانه سروان سلجوقی در نجات جان مردی که قصد پرت کردن خود از ساختمان چند طبقه را داشت، خبر داد.

سرهنگ علی رضایی افزود: عصر امروز، ماموران تیم گشت پلیس راهور مستقر در محدوده چهارراه سمیه شهر کرمان بر حضور فردی در لبه پشت‌بام یک ساختمان چند طبقه و احتمال اقدام به خودکشی مرد جوان روبرو شدند.

سرهنگ رضایی گفت: سروان سلجوقی، از افسران وظیفه‌شناس پلیس راهور، با حضور به‌موقع و گفت‌وگوهای آرامش‌بخش توانست اعتماد فرد را جلب کرده و در لحظه‌ای حساس، او را از پرت شدن نجات دهد.

وی افزود: اقدام حرفه‌ای و انسانی این مأمور نمونه، بار دیگر نشان داد که پلیس نه‌تنها حافظ امنیت، بلکه پناهگاه امید برای شهروندان در لحظات بحرانی است.

رییس پلیس راهور استان در پایان با قدردانی از عملکرد سروان سلجوقی، بر اهمیت آموزش‌های روان‌شناختی و مهارت‌های ارتباطی برای مأموران پلیس تأکید کرد.

