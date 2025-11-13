میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه سنگین محمد محمدی به یحیی گل‌محمدی! + عکس

مدیرعامل سابق فولاد استوری را منتشر کرده که به نظر می‌رسد مخاطب او کسی نیست جز یحیی گل‌محمدی.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۳۷
| |
1027 بازدید

کنایه سنگین محمد محمدی به یحیی گل‌محمدی! + عکس

به گزارش تابناک، پس از تغییرات مدیریتی در فولاد خوزستان، حمیدرضا گرشاسبی بار دیگر به‌عنوان مدیرعامل این باشگاه منصوب شد و محمد محمدی جای خود را به او داد. محمدی در تابستان با هدف ساختن تیمی قدرتمند برای یحیی گل‌محمدی فعالیتش را آغاز کرده بود، اما مشکلات مالی باعث شد برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی فولاد نیمه‌کاره بماند.

با وجود این شرایط، رابطه یحیی و محمدی بدون تنش پیش رفت، اما پس از بازگشت گرشاسبی، سرمربی فولاد گفت از این تغییر احساس آرامش دارد و حضور مدیر جدید را فرصت تازه‌ای برای تحقق هدفش — رساندن فولاد به فینال آسیا — دانست.

این اظهارات با واکنش غیرمستقیم محمد محمدی همراه شد. او در استوری‌ای کنایه‌آمیز نوشت: «نام و نام خانوادگی مهمه، اما نان و نان خانوادگی از همه مهم‌تره»، که بسیاری آن را پاسخ به سخنان یحیی تعبیر کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فولاد خوزستان مدیرعامل محمد محمدی اینستاگرام یحیی گل محمدی سرمربی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاگردان یحیی در خانه شکست خوردند
حمایت حامد لک از یحیی گل‌محمدی
دست‌های پشت پرده در فولاد!
پایان رکورد ویژه یحیی گل محمدی!
مشتری جدید گل‌محمدی در لیگ ایران
قرارداد یحیی با تیم لیگ برتری قطعی شد
کنایه یحیی به نکونام!
گل‌محمدی: این VAR بیشتر باعث اتلاف وقت می‌شود
ترکیب تیم فولاد و پرسپولیس در سوپرجام
واکنش پرسپولیس به مشتری ۱۰۰میلیاردی یحیی
مورد مشکوک گل‌محمدی و فولاد خوزستان/ شایعات جدید با دلیل قدیمی درباره غیبت یحیی
فولادِ یحیی بالاتر از بهترین فصل نکونام
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
ارسال پیامک یارانه‌ای به سرپرستان خانوار
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cbV
tabnak.ir/005cbV