به گزارش تابناک، پس از تغییرات مدیریتی در فولاد خوزستان، حمیدرضا گرشاسبی بار دیگر به‌عنوان مدیرعامل این باشگاه منصوب شد و محمد محمدی جای خود را به او داد. محمدی در تابستان با هدف ساختن تیمی قدرتمند برای یحیی گل‌محمدی فعالیتش را آغاز کرده بود، اما مشکلات مالی باعث شد برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی فولاد نیمه‌کاره بماند.

با وجود این شرایط، رابطه یحیی و محمدی بدون تنش پیش رفت، اما پس از بازگشت گرشاسبی، سرمربی فولاد گفت از این تغییر احساس آرامش دارد و حضور مدیر جدید را فرصت تازه‌ای برای تحقق هدفش — رساندن فولاد به فینال آسیا — دانست.

این اظهارات با واکنش غیرمستقیم محمد محمدی همراه شد. او در استوری‌ای کنایه‌آمیز نوشت: «نام و نام خانوادگی مهمه، اما نان و نان خانوادگی از همه مهم‌تره»، که بسیاری آن را پاسخ به سخنان یحیی تعبیر کردند.