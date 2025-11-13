پروژه مشترک اسرائیل و گروه تروریستی پهلوی علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پس از اقدام مضحک دو ارتشینما در متروی تهران، رسانههای گروه تروریستی پهلوی نیز خط تحریک و دعوت به آشوب را آغاز کردهاند.
بنا بر این گزارش، همزمان نیز گیلا گاملیل وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در اقدامی قابل تأمل تصویر اقدام روز گذشته دو ارتشینما در متروی تهران را انتشار داده و نوشته است «بدینگونه شروع میشود» این توئیت به وضوح نشان از پروژه مشترک رژیم صهیونیستی با گروه تروریستی پهلوی برای ایجاد ناامنی در ایران دارد!
لازم به یادآوری است که رضا پهلوی سال ۱۴۰۲ نیز در سفری به سرزمینهای اشغالی با نتانیاهو، وزیر اطلاعات این رژیم و چند مقام صهیونیست دیگر نیز دیدار داشته است. وی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم از تجاوز رژیم به خاک کشورمان و حمله به مردم حمایت کرده و آن را فرصتی طلایی برای سرنگونی حکومت عنوان کرده بود!
پهلوی اخیراً طی اظهاراتی در کانادا به برنامه سلطنتطلبان برای ایجاد هستههای مبارزه (تروریستی) در ایران اشاره کرده بود. پس از این اقدام رسانههای گروه تروریستی پهلوی نیز آموزشهایی را برای اقدامات میدانی (تروریستی) منتشر کردهاند! آنطور که پیداست از اهداف نمایش مضحک روز گذشته در مترو، اعتبار بخشی به برنامه هسته سازی سلطنت طلبان و همچنین تحریک افراد ناگاه جامعه میباشد! اقدامی که حالا حمایت علنی رژیم صهیونیستی را هم به همراه خود دارد تا در نهایت هدف این رژیم یعنی شکلگیری آشوب و فراهم شدن شرایط حمله مجدد نظامی به ایران محقق شود!