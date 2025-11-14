میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک تصویر را انتخاب کنید تا شخصیتتان را به شما بگوییم!

طبیعت بیانگر ذات تمامی مخلوقات از جمله ما انسان هاست. جنگل‌ها و کوه‌ها و دریا‌ها همگی در جوهره جان آدمی هویداست.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۰۳
| |
3 بازدید

یک تصویر را انتخاب کنید تا شخصیتتان را به شما بگوییم!

به گزارش تابناک؛ شخصیت ما انسان‌ها با توجه به گرایشاتمان به نوع طبیعتی که ترجیح می‌دهیم، متغییر است. هر یک از ما نوعی از طبیعت را برای قدم زدن، اطراق کردن و صرف زمان در آن، ترجیح می‌دهیم. به تصاویر این شکل نگاه کنید. خود را در آنها تصور کنید و انتخاب کنید کدام مسیر را برای قدم زدن انتخاب می‌کنید؟ کدام راه را دوست دارید و ترجیح می‌دهید در آن راه بروید؟ اگر دوست داشتید می‌توانید بیشتر از یک تصویر را انتخاب کنید و با توجه به اولویت هایتان ویژگی‌های مختلف خود را بخوانید. پس از انتخاب مسیر مورد نظرتان، طبیعت درون خود را براساس راه طبیعتی که برگزیدید، مطالعه نمایید.

راه شماره ۱

شما طبیعت درون آرامی دارید. مسیری که انتخاب کرده‌اید پر گل است یعنی دوست دارید از مسائل کوچک زندگی لذت ببرید. شما کمی خجالتی هستید. شما را به حجب و حیا و سکوت می‌شناسند، اما می‌توانید عاشق خوبی هم باشید. کار‌هایی که ظرافت و تمرکز و صرف زمان زیادی می‌طلبند مورد علاقه شما هستند و هنگامی که در کار خود غرق می‌شوید انرژی کسب می‌کنید. هر کسی ممکن است بسادگی روی احساسات و افکار شما تاثیر بگذارد، اما بایستی آرامش و ثبات خود را حفظ نمایید.

راه شماره ۲

شما طبیعت درون هیجانی دارید. بدنبال احساسات و تجربه‌های جدید و مسائل پرجنب و جوش هستید. بازی‌ها و اهداف کوچک را دوست ندارید؛ و لقمه‌های بزرگ برمی دارید. دوست دارید رهبر باشید و همه چیز را به چالش بکشید. شما از تجربه کردن انرژی کسب می‌کنید و کار‌هایی که دیگران معمولا انجام نمی‌دهند، به شما اقتدار می‌بخشد. دوست دارید ببینید انتهای راه چه چیزی منتظر شماست. صبر چندان دلخواهتان نیست و با ولع درجستجوی اتفاقات بزرگ هستید. بسیار اهل تجربه‌اید و ترجیح می‌دهید یک معجون ناشناخته را به یکباره سر بکشید تا اینکه روز‌ها درموردش مطالعه کنید!

راه شماره ۳

طبیعت درون شما اهل تفکر است. در عین حال آزاد و رها زندگی می‌کنید. زندگی برایتان یک ماجراست که دوست دارید در آن پیش روید. شما به اطرافیانتان آرامش می‌دهید و مهر و عشق و زیادی در شما هست که باعث می‌شود دیگران به بودنتان دلبسته شوند؛ شما هم دل می‌بندید و هم دوست دارید آزاد باشید و بدون محدودیت زندگی کنید. زندگی برایتان کسل کننده نخواهد شد چراکه شما هر بار چیزی را می‌یابید که برایتان ارزش زیستن و تلاش کردن داشته باشد. منبع انرژی شما تعادلی است که میان درون و بیرون خود حفظ می‌کنید و زمانی که این تعادل بهم بریزد شما از کوک خود خارج می‌شوید.

راه شماره ۴

طبیعت درون شما خوش خلق و شوخ طبع است. موضوعات و مسائل منحصر‌به‌فرد را دوست دارید. شخصیتتان پرشور و سرزنده است. علاقه‌ای به تعهد ندارید و دوست دارید خوش بگذرانید. پاینبد نیستید و یکجا نمی‌مانید. بسیار بلندپروازید و به سادگی تسلیم مسائل و مشکلات نمی‌شوید. خوش برخورد و خوش زبان هستید. به مردم و گذراندن وقت در اجتماعات انسانی علاقمندید و از این راه انرژی کسب می‌کنید. در جمع، اکثرا افراد دیگر مجذوب شما و کلامتان می‌شوند. سفر و ملاقات انسان‌های جدید برایتان خوشایند است و ممکن است ارزش‌های انسانی را زیر پا بگذارید.

راه شماره ۵

طبیعت درون شما بی‌سر و صدا، فروتن و صادق است. هر کسی و هر چیزی نمی‌تواند به سادگی ثبات شما را به هم بریزد. شما به سرعت اشتباهات اطرافیانتان را می‌بخشید و کینه به دل نمی‌گیرید. چندان طرفدار هیجانات بزرگ نیستید و در نقش خود در زندگی به خوبی جا افتاده‌اید. خیلی راحت می‌توانید بخندید و مارپیچ زندگی آزارتان نمی‌دهد. بطور کلی آدمی راحت و راستگو هستید که زندگی را آسان گرفتید. قدرت آرام بودن و تغییر نکردن از مهارت‌های شماست. شما از بودن در خانواده و رعایت قوانین و قواعد انرژی می‌گیرید و برای چارچوب‌ها ارزش زیادی قائلید.

راه شماره ۶

طبیعت درون شما آرام، فیلسوف و متفکر است. بیشتر تنهایی را دوست دارید و اسرارآمیز و مرموز زندگی می‌کنید یا دست کم دوست دارید که اینطور باشید؛ اما گاهی وارد اجتماعات هم می‌شوید و از مردم گریزان نیستید. کتاب خواندن برای شما تجربه‌ای خارق العاده است و در تنهایی انرژی و علم بسیار بیشتری کسب می‌کنید تا زمانی که با دیگران هستید. بدنبال تجربه‌های معنوی و جادوگری می‌گردید و یک تعطیلات معنوی تنها در خانه تان را به گردشگری‌های هیجان انگیز دسته جمعی ترجیح می‌دهید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شخصیت انسان گرایش طبیعت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: جادوی رنگ و نور در جزیره هرمز
تصویری از زیبایی‌های چابهار
عکس: از سکوت تا شهود؛ ثبت لحظه‌های ماورایی در تالاب اوکیفنوکی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cax
tabnak.ir/005cax