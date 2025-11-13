به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع امنیتی مصر از ترور یک مهندس شیمی هستهای در منطقه «کرموز» واقع در غرب اسکندریه خبر دادند؛ حادثهای که شامگاه چهارشنبه در یکی از خیابانهای فرعی این منطقه رخ داد و موجی از خشم و نگرانی عمومی را در پی داشت.
وبگاه القاهرة ۲۴ نوشت: گزارشهای اولیه، نشان میدهد که این قربانی ۳۵ ساله در حال قدمزدن بهتنهایی در خیابان بود که فردی ناشناس به او حمله کرد، وی را به زمین انداخت و با شلیک از فاصله نزدیک، جانش را گرفت.
گفته میشود مهاجم تمام خشاب سلاح خود را در بدن قربانی خالی کرده و سپس با خودرویی از نوع «لادا» که در نزدیکی محل حادثه منتظرش بود، متواری شده است.
بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده و منطقه را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. کارشناسان جنایی با جمعآوری پوکهها، آثار انگشت و بررسی صحنه جرم، تحقیقات خود را آغاز کردند.
به نوشته روسیا الیوم، جسد قربانی برای کالبدشکافی به سردخانه «کوم الدکه» منتقل شد تا جزئیات بیشتری از زمان مرگ و نوع جراحات مشخص شود. همچنین، تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه در حال بررسی است و اظهارات شاهدان عینی نیز ثبت شده است.
مقامات امنیتی اعلام کردهاند که بهزودی بیانیهای رسمی درباره جزئیات این پرونده منتشر خواهند کرد.