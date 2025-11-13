قیمت بنزین دوباره خبرساز شد

افزایش نرخ بنزین از مهرماه تاکنون مطرح است و سناریوهای مختلفی برای آن عنوان میشود. البته گفته میشود تصمیمها بر افزایش نرخ بنزین آزاد است با این حال، اما هنوز به صورت قطعی نرخی اعلام نشده و از سوی دیگر تاریخ اجرای این افزایش نرخ نیز مشخص نیست.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت اجازه افزایش نرخ بنزین در سال جاری را ندارد؛ اما آنطور که در خبرها آمده است احتمال دارد که قیمت نرخ بنزین آزاد به ۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که اجرای آن در سال جاری نیازمند مصوبه سران قوا است.
افزایش نرخ بنزین آزاد به ۵ هزار تومان
رضا سپهوند، عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اخباری مبنی بر احتمال افزایش نرخ بنزین آزاد به ۵ هزار تومان به تاثیر آن بر درآمدهای دولت اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد افزایش قیمت بنزین آزاد به ۵ هزار تومان تاثیر چندانی بر درآمدهای دولت نداشته باشد که کمک چندانی به دولت کند. در همین زمینه نمایندگان مجلس نیز بیانیه دادند که افزایش تدریجی نرخ بنزین آزاد بر اساس تورم شکل بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد بر مردم فشار نمیآورد و تورم ایجاد نمیکند، اما افزایش یکباره نرخ بنزین آزاد بر مردم فشار وارد میکند و هم تاثیری در درآمد دولت ندارد. او میزان درآمد حاصل از افزایش بنزین آزاد به ۵ هزار تومان را حدود ۳۰ همت برآورد کرد.
سه نرخی شدن بنزین و تاثیر آن بر کاهش مصرف آن
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد:، چون به طور میانگین بسته به اینکه در فصل تابستان باشیم یا زمستان ۱۲۶میلیون لیتر تا ۱۳۷میلیون لیتر بنزین در روز مصرفمان است. تقریبا ۱۳ هزار کارت جایگاههای سوخت داریم و در حال حاضر به ۱۲ هزار کارت کاهش دادهاند که روزانه شارژ میشوند و حدود ۵۴ میلیون لیتر روزانه از این کارتها مصرف میشود. اگر نرخ بنزین آزاد را حتی ۵ هزار تومان بگذاریم درآمد زیادی برای دولت ندارد، اما یک مزیت دارد و آن اینکه در حال حاضر مصرف CNG از ۲۵میلیون مترمکعب به ۱۶میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. یعنی خودروهای دوگانه به سمت مصرف بنزین آزاد رفتهاند، چرا که فاصله CNG و بنزین آزاد کم است. بر این اساس با سه نرخی کردن بنزین دوباره دوگانهسوزها به سمت مصرف CNG میروند و کاهش مصرف بنزین را شاهد خواهیم بود. بر این اساس دیگر نیاز نیست که واردات بنزین را انجام دهیم و این درحالی است که ما ۶میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم.
سپهوند تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش نرخ بنزین آزاد میتواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند. البته قیمت بنزین آزاد که در حال حاضر مطرح میشود به اندازهای بالا نیست که بتواند قاچاق سوخت را کاهش دهد. بنزین برای قاچاق در داخل کشور ۱۵ هزار تومان خریداری میشود و در مرز حدود ۲۵ هزار تومان به فروش میرسد و آن سوی مرز ۵۰ هزار تومان معامله میگردد. بر این اساس افزایش نرخ بنزین آزاد به ۵ هزار تومان تاثیر چندانی بر قاچاق سوخت نخواهد داشت. اما این اقداماتی است که دولت برای کاهش مصرف به کار میبرد.
او تاکید کرد: به نظر میرسد دولت ابتدا باید روی روشهای غیرقیمتی کار کند. برای مثال روی کارتهای سوخت کدینگ بزند که هر شهر و هر استانی فقط بتوانند از کارتهای سوخت همان استان استفاده کنند و به این شکل نباشد که شاهد مهاجرت کارتها باشیم. مهاجرت کارتها نشان میدهد که در استانهای شرقی و جنوبی به شدت قاچاق سوخت انجام میگیرد و میتوان قاچاق سوخت را با کدینگ کردن به شدت پایین آورد و حتما نیاز نیست که به سمت افزایش قیمت برویم.
هزینه تمام شده نفت برای دولت
این عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس؛ با اشاره به هزینه تمام شده نفت برای دولت اظهار کرد: اگر نفت خام را به صورت مجانی به پالایشگاهها بدهند از زمانیکه پالایش و به جایگاهها حمل میشود و کارمزد جایگاهدار داده میشود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان هزینه آن میشود. دولت میگوید من همین پول را بگیرم. از نظر منطقی درست است، اما، چون درآمدها واقعی نیست به مردم فشار میآید و برهمین اساس تعدادی از نمایندگان با آن مخالف هستند؛ بنابراین ابتدا باید درآمدهای مردم واقعی شود و بعد شاهد واقعی شدن قیمتها باشیم.
بالارفتن قیمت کرایه تاکسیها
سپهوند گفت: بسیاری از تاکسیها از بنزین آزاد استفاده میکنند و اگر بنزین ۵ هزار تومانی به تاکسیها بدهیم آنها نیز کرایهها را بالا میبرند و طبیعی است که به مردم فشار وارد میشود. از سوی دیگر تاکسیهای اینترنتی نیز از بنزین آزاد ۳ هزار تومانی استفاده میکنند. او در خصوص زمان افزایش قیمت بنزین آزاد، خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نداد و این اقدام اگر بخواهد در سال جاری اجرایی شود نیاز به مصوبه سران قوا دارد. فعلا خبری از افزایش قیمت بنزین ندارم مگر آنکه سران قوا بخواهند در این خصوص تصمیم بگیرند.