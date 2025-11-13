قیمت مرغ امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴

قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش تابناک به نقل از بازار، قیمت انواع مرغ در بیست و دوم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
|
نوع مرغ
|
قیمت(تومان)
|
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق
|۲۰۱,۵۰۰
|
مغز ران بدون پوست بدون استخوان
|۲۳۵,۰۰۰
|
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
|۱۹۵,۰۰۰
|
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال
|۲۸۰,۵۰۰
|
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو
|۲۹۷,۰۰۰
|
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال
|۲۵۵,۰۰۰
|
بال کبابی ساده - بدون نوک بال
|۱۸۵,۰۰۰
|
بازوی کبابی ساده
|۱۴۰,۵۰۰
|
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
|۱۶۵,۰۰۰
|
فیله مرغ
|۳۲۰,۰۰۰
|
گردن مرغ بدون پوست
|۱۳۰,۰۰۰
|
شنیتسل بدون آرد
|۲۹۵,۰۰۰
|
جوجه چینی
|-
|
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
|۳۱۵,۰۰۰
|
جوجه کباب بااستخوان ساده
|-
|
پا چینی ۱۰ عددی مرغ
|-
|
مرغ کنتاکی
|-
|
دل مرغ پاک کرده
|۵۸,۰۰۰
|
جگر مرغ
|۵۹,۰۰۰
|
سنگدان مرغ
|۳۵,۰۰۰
|
پای مرغ
|۶۵,۰۰۰
|
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی
|۲۵۰,۰۰۰
|
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی
|۲۱۰,۰۰۰
|
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)
|۲۸۰,۰۰۰
|
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)
|-
|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)
|۱۴۵,۰۰۰
|
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی
|-
|
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی
|۹۰,۹۰۰
|
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی
|۱۳۵,۹۰۰
|
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی
|۵۶,۹۰۰
|
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی
|۴۱,۹۰۰