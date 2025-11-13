به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا با امضای طرح بودجه دولت، رسماً به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا پایان داد؛ تعطیلیای که ۴۳ روز به طول انجامید.
طبق گزارش هیل، ترامپ این طرح را در دفتر بیضی کاخ سفید امضا کرد؛ جایی که در حضور قانونگذاران جمهوریخواه و دیگر مقامات حزب، دموکراتها را مسئول تعطیلی دولت دانست.
او گفت: «امروز پیامی روشن میفرستیم که هرگز در برابر باجخواهی تسلیم نخواهیم شد، چون این دقیقاً همان چیزی بود.»
در مراسم امضا، «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان، «استیو اسکالیس» رهبر اکثریت مجلس و «یزا مککلین» رئیس کنفرانس جمهوریخواهان در کنار ترامپ حضور داشتند.
سنای آمریکا اوایل هفته با رأی ۶۰ به ۴۰، لایحهای را تصویب کرد که بودجه چند نهاد را تا ۳۰ سپتامبر تأمین و بودجه سایر بخشهای دولت را تا ۳۰ ژانویه تمدید میکند. در این رأیگیری، هشت دموکرات با ۵۲ جمهوریخواه همراه شدند تا حد نصاب ۶۰ رأی برای ارسال لایحه به مجلس نمایندگان حاصل شود.
مجلس نمایندگان نیز روز چهارشنبه، در نخستین رأیگیری خود طی نزدیک به دو ماه، این لایحه را با رأی ۲۲۲ موافق در برابر ۲۰۹ مخالف تصویب کرد. در این رأیگیری، ۶ دموکرات به جمع تقریباً کامل جمهوریخواهان پیوستند و تنها دو جمهوریخواه رأی مخالف دادند.
این لایحه، اخراجهای گسترده کارکنان دولت فدرال را که کاخ سفید در جریان تعطیلی دنبال کرده بود، لغو میکند و تدابیری برای جلوگیری از اخراجهای جدید تا اوایل سال آینده در نظر گرفته است.
با این حال، لایحه بودجه شامل تمدید یارانههای «قانون مراقبت مقرونبهصرفه» که قرار است در ژانویه منقضی شوند و موجب افزایش شدید حق بیمههای درمانی خواهند شد، نیست.
دموکراتها هفتهها تأکید داشتند که تنها در صورتی از توافق بودجه حمایت خواهند کرد که این تمدیدها در آن لحاظ شود.
در جریان تعطیلی، کاخ سفید اقدام به اخراج هزاران کارمند دولتی کرد، ظرفیت پروازها در فرودگاههای بزرگ را به دلیل فشار بر کنترلکنندگان ترافیک هوایی کاهش داد و با حکم دادگاه برای پرداخت کمکهای غذایی به دریافتکنندگان آن مقابله کرد.
ترامپ روز چهارشنبه گفت: «تأثیرات این تعطیلی هفتهها و احتمالاً ماهها طول خواهد کشید تا بهدرستی محاسبه شود.»
او همچنین ابراز امیدواری کرد که این تعطیلی بتواند در انتخابات میاندورهای سال آینده به نفع جمهوریخواهان تمام شود؛ اتفاقی که طبق نظرسنجیها عکس آن اتفاق افتاده و مردم آمریکا ترامپ و جمهوریخواهان را مقصر میدانند.
او افزود: «فقط میخواهم به مردم آمریکا بگویم که نباید این را فراموش کنید، وقتی به انتخابات میاندورهای و مسائل دیگر میرسیم. فراموش نکنید که آنها با کشورمان چه کردند.»