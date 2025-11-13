کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: مطابق آخرین نقشه‌های هواشناسی، از روز شنبه سامانه‌ای بارشی از سمت مدیترانه وارد کشور خواهد شد و نخستین موج جدی بارش‌های پاییزی را برای استان‌های غربی به همراه می‌آورد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بنابر گزارش سازمان هواشناسی کشور امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) نیز مانند روز‌های اخیر آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف و جو پایدار است که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در کلانشهر‌ها را به دنبال دارد. سامانه بارشی روز شنبه از شمال غرب وارد کشور می‌شود.

این سامانه تا اواسط هفته آینده فعال خواهد بود و احتمال بارش‌های سنگین محلی نیز وجود دارد.

فریبا گودرزی افزود: «در تهران نیز در ساعات عصرگاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. نوسانات دمایی تهران ۱۱ و ۲۲ درجه است.»

کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، سردترین منطقه کشور، دشت نمدان در استان فارس با ۸ درجه زیر صفر، سراب در آذربایجان شرقی ۷ درجه زیر صفر و گرم‌ترین منطقه کشور شبانکاره در استان بوشهر ۳۷ درجه گزارش شده‌اند. سردترین مرکز استان، شهرکرد ۶ درجه زیر صفر و گرم‌ترین مرکز استان، بندرعباس با دمای ۳۵ درجه ثبت شده‌است.»

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۰.۲ درجه افزایش داشته‌است. در این مقایسه ۷ استان کاهش دما نشان داده‌اند. بیشترین کاهش دما با ۱.۶منفی درجه برای استان سیستان و بلوچستان و بیشترین افزایش دما با ۳.۷ درجه برای استان اردبیل گزارش شده‌است. استان تهران در این مقایسه ۱.۶ درجه گرم‌تر شده‌است.