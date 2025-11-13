میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سامانه بارشی از این روز وارد کشور می‌شود

کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: مطابق آخرین نقشه‌های هواشناسی، از روز شنبه سامانه‌ای بارشی از سمت مدیترانه وارد کشور خواهد شد و نخستین موج جدی بارش‌های پاییزی را برای استان‌های غربی به همراه می‌آورد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۳۰
| |
941 بازدید
|
۱
سامانه بارشی از این روز وارد کشور می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بنابر گزارش سازمان هواشناسی کشور امروز پنجشنبه (۲۲ آبان) نیز مانند روز‌های اخیر آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف و جو پایدار است که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در کلانشهر‌ها را به دنبال دارد. سامانه بارشی روز شنبه از شمال غرب وارد کشور می‌شود.

فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «مطابق آخرین نقشه‌های هواشناسی، از روز شنبه سامانه‌ای بارشی از سمت مدیترانه وارد کشور خواهد شد و نخستین موج جدی بارش‌های پاییزی را برای استان‌های غربی به همراه می‌آورد. شنبه و یکشنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز بارش پراکنده همراه باوزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. در این مناطق روند کاهش نسبی دما نیز مورد انتظار است.»

این سامانه تا اواسط هفته آینده فعال خواهد بود و احتمال بارش‌های سنگین محلی نیز وجود دارد.

فریبا گودرزی افزود: «در تهران نیز در ساعات عصرگاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. نوسانات دمایی تهران ۱۱ و ۲۲ درجه است.»

کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، سردترین منطقه کشور، دشت نمدان در استان فارس با ۸ درجه زیر صفر، سراب در آذربایجان شرقی ۷ درجه زیر صفر و گرم‌ترین منطقه کشور شبانکاره در استان بوشهر ۳۷ درجه گزارش شده‌اند. سردترین مرکز استان، شهرکرد ۶ درجه زیر صفر و گرم‌ترین مرکز استان، بندرعباس با دمای ۳۵ درجه ثبت شده‌است.»

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۰.۲ درجه افزایش داشته‌است. در این مقایسه ۷ استان کاهش دما نشان داده‌اند. بیشترین کاهش دما با ۱.۶منفی درجه برای استان سیستان و بلوچستان و بیشترین افزایش دما با ۳.۷ درجه برای استان اردبیل گزارش شده‌است. استان تهران در این مقایسه ۱.۶ درجه گرم‌تر شده‌است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان هواشناسی غلظت آلاینده ها بارش باد کاهش دما
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم بارش و کاهش دما در نیمه شمالی
افزایش شدت بارش‌ها همراه با کاهش دمای غرب کشور
هشدار سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش در کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
به فضل پروردگار متعال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
فرزین: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۹ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZm
tabnak.ir/005cZm