دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، ابعاد جدیدی از پرونده «جفری اپستین» درباره قاچاق دختران نوجوان در آمریکا و اطلاع رئیس‌جمهوری آمریکا از این رسوایی منتشر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، اعضای دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، مجموعه‌ای از ایمیل‌های جدید را منتشر کردند که نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از فعالیت‌های جفری اپستین سرمایه دار بدنام آمریکایی در حوزه سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان آگاه بوده است.

در یکی از این ایمیل ها، که اپستین در سال ۲۰۱۱ برای «گیسلین مکسول» یکی از همدستانش فرستاده، نوشته است: «ترامپ ساعت‌ها در خانه من بود» و در این مدت یکی از قربانیان قاچاق جنسی نیز حضور داشت.

اپستین همچنین در یادداشتی خطاب به «مایکل وولف»، نویسنده زندگینامه ترامپ، گفته است: «البته که او (ترامپ) از دختران خبر داشت، چون از گیسلین خواست این کار را متوقف کند.»

دموکرات‌ها تأکید کرده‌اند که این ایمیل‌ها نشان می‌دهد کاخ سفید در حال پنهان‌کاری درباره «پرونده اپستین» است.

اپستین در سال ۲۰۱۹، در بازداشتگاه خودکشی کرد، اما پرونده او همچنان به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی آمریکا تبدیل شده است. مکسول نیز به جرم قاچاق کودکان برای سوءاستفاده جنسی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

کاخ سفید تاکنون به انتشار این اسناد واکنشی نشان نداده است.