محاکمه دوباره در انتظار قاتل پسر ایرانی در ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی را که متهم است در ترکیه یک ایرانی را به قتل رسانده نقض کرد و متهم به زندگی امیدوار شد.

متهم ۹ سال پیش در جریان یک درگیری، جوانی ایرانی را در کارگاهی در ترکیه با وارد کردن ضربه چاقو به قتل رساند و بعد از اینکه به ایران بازگشت با شکایت اولیای دم بازداشت شد. هرچند او مدعی شد قصد قتل نداشته، اما به حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.

اوایل سال ۱۳۹۵ مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از قتل پسر ۳۳ ساله‌اش در کشور ترکیه خبر داد و گفت: پسرم مدتی قبل به ترکیه مهاجرت کرد و بعد هم در یک کارگاه خیاطی کار پیدا کرد و مشغول به کار شد تا اینکه در شب جشن سال نو میلادی به دست سرکارگر تولیدی به قتل رسید. همان موقع پلیس ترکیه متهم را دستگیر کرد، اما چند ماه بعد متوجه شدیم او آزاد شده است. حالا من به اینجا آمده‌ام و می‌خواهم او را دستگیر کنید و طبق قوانین کشور خودمان به مجازات برسد.

با گذشت پنج سال از این ماجرا و در حالی که پرونده همچنان مفتوح بود ماموران دریافتند متهم وارد خاک ایران شده است که بلافاصله بازداشت شد و در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف و ادعا کرد در دفاع از خودش دست به جنایت زده است.

با تکمیل تحقیقات برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند.

سپس برادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: این مرد پیمانکار یک کارگاه خیاطی در ترکیه بود که برادرم و چند ایرانی دیگر هم برای او کار می‌کردند. برادرم بعد از سه ماه کار در کارگاه به دست این مرد به قتل رسید و ما خواهان مجازات او هستیم.

پس از آن متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: من سرکارگر یک کارگاه تولید شلوار جین بودم. مقتول و چند ایرانی دیگر هم در همان کارگاه کار می‌کردند. شب حادثه که مصادف با جشن پایان سال میلادی بود، همه در حال تفریح و خوشگذرانی بودند که یکدفعه بین مقتول با کارگر دیگری به نام سعید درگیری لفظی رخ داد. او با کاتری که وسیله کارمان بود می‌خواست همکاران‌مان را بزند. من جلو رفتم تا مانعش شوم. بعد هم از او خواستم تا آرامش‌اش را حفظ کند، اما او بدون توجه به حرف‌هایم این بار به سمت من حمله کرد و من هم در دفاع از خودم با چاقوی ضامن‌دارم یک ضربه به پای او زدم. باور کنید اصلاً فکر نمی‌کردم این ضربه موجب مرگ او شود.

متهم گفت: بعد از قتل چاقو را در چاهی در همان کارگاه انداختم. وقتی پلیس ترکیه مرا دستگیر کرد بعد از تفتیش کارگاه از داخل چاه دو چاقو پیدا کرد که روی یکی از چاقو‌ها اسم سعید حک شده بود. من مطمئن هستم او هم مقتول را با چاقو زده بود.

او ادامه داد: باور کنید من فقط قصدم میانجیگری بود. مقتول دو بار با کاتر به من حمله کرد و اگر از خودم دفاع نمی‌کردم، او مرا می‌زد. حتی بعد از اینکه دیدم زخمی شده پایش را بستم و با اورژانس تماس گرفتم، اما آمبولانس با ۴۵ دقیقه تاخیر آمد. من خودم را گناهکار نمی‌دانستم وگرنه به ایران برنمی‌گشتم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و درخواست کرد متهم از اتهام قتل عمدی تبرئه شود. او توضیح داد: موکل من قصد دفاع از خودش را داشت. ضمن اینکه ضربه را به جایی زده که از نظر شهروندان معمولی آن قسمت از بدن نقطه حساس نیست.

در نهایت رأی بر قصاص صادر شد. این حکم مورد اعتراض متهم و وکیل مدافعش قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرد چراکه از نظر قضات دیوان، قسمت پایین‌تنه بدن در باور عموم نقطه حساس محسوب نمی‌شود و متهم هم از این موضوع خبر نداشته است. به این ترتیب حکم قصاص نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد در دادگاه به جریان افتاد.