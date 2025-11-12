میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محاکمه دوباره در انتظار قاتل پسر ایرانی در ترکیه

دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی را که متهم است در ترکیه یک ایرانی را به قتل رسانده‌ است نقض کرد و متهم به زندگی امیدوار شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۰۶
| |
4 بازدید
محاکمه دوباره در انتظار قاتل پسر ایرانی در ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی را که متهم است در ترکیه یک ایرانی را به قتل رسانده نقض کرد و متهم به زندگی امیدوار شد.

متهم ۹ سال پیش در جریان یک درگیری، جوانی ایرانی را در کارگاهی در ترکیه با وارد کردن ضربه چاقو به قتل رساند و بعد از اینکه به ایران بازگشت با شکایت اولیای دم بازداشت شد. هرچند او مدعی شد قصد قتل نداشته، اما به حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.

اوایل سال ۱۳۹۵ مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از قتل پسر ۳۳ ساله‌اش در کشور ترکیه خبر داد و گفت: پسرم مدتی قبل به ترکیه مهاجرت کرد و بعد هم در یک کارگاه خیاطی کار پیدا کرد و مشغول به کار شد تا اینکه در شب جشن سال نو میلادی به دست سرکارگر تولیدی به قتل رسید. همان موقع پلیس ترکیه متهم را دستگیر کرد، اما چند ماه بعد متوجه شدیم او آزاد شده است. حالا من به اینجا آمده‌ام و می‌خواهم او را دستگیر کنید و طبق قوانین کشور خودمان به مجازات برسد.

با گذشت پنج سال از این ماجرا و در حالی که پرونده همچنان مفتوح بود ماموران دریافتند متهم وارد خاک ایران شده است که بلافاصله بازداشت شد و در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف و ادعا کرد در دفاع از خودش دست به جنایت زده است.

با تکمیل تحقیقات برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند.

سپس برادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: این مرد پیمانکار یک کارگاه خیاطی در ترکیه بود که برادرم و چند ایرانی دیگر هم برای او کار می‌کردند. برادرم بعد از سه ماه کار در کارگاه به دست این مرد به قتل رسید و ما خواهان مجازات او هستیم.

پس از آن متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: من سرکارگر یک کارگاه تولید شلوار جین بودم. مقتول و چند ایرانی دیگر هم در همان کارگاه کار می‌کردند. شب حادثه که مصادف با جشن پایان سال میلادی بود، همه در حال تفریح و خوشگذرانی بودند که یکدفعه بین مقتول با کارگر دیگری به نام سعید درگیری لفظی رخ داد. او با کاتری که وسیله کارمان بود می‌خواست همکاران‌مان را بزند. من جلو رفتم تا مانعش شوم. بعد هم از او خواستم تا آرامش‌اش را حفظ کند، اما او بدون توجه به حرف‌هایم این بار به سمت من حمله کرد و من هم در دفاع از خودم با چاقوی ضامن‌دارم یک ضربه به پای او زدم. باور کنید اصلاً فکر نمی‌کردم این ضربه موجب مرگ او شود.

متهم گفت: بعد از قتل چاقو را در چاهی در همان کارگاه انداختم. وقتی پلیس ترکیه مرا دستگیر کرد بعد از تفتیش کارگاه از داخل چاه دو چاقو پیدا کرد که روی یکی از چاقو‌ها اسم سعید حک شده بود. من مطمئن هستم او هم مقتول را با چاقو زده بود.

او ادامه داد: باور کنید من فقط قصدم میانجیگری بود. مقتول دو بار با کاتر به من حمله کرد و اگر از خودم دفاع نمی‌کردم، او مرا می‌زد. حتی بعد از اینکه دیدم زخمی شده پایش را بستم و با اورژانس تماس گرفتم، اما آمبولانس با ۴۵ دقیقه تاخیر آمد. من خودم را گناهکار نمی‌دانستم وگرنه به ایران برنمی‌گشتم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و درخواست کرد متهم از اتهام قتل عمدی تبرئه شود. او توضیح داد: موکل من قصد دفاع از خودش را داشت. ضمن اینکه ضربه را به جایی زده که از نظر شهروندان معمولی آن قسمت از بدن نقطه حساس نیست.

در نهایت رأی بر قصاص صادر شد. این حکم مورد اعتراض متهم و وکیل مدافعش قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرد چراکه از نظر قضات دیوان،  قسمت پایین‌تنه بدن در باور عموم نقطه حساس محسوب نمی‌شود و متهم هم از این موضوع خبر نداشته است. به این ترتیب حکم قصاص نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد در دادگاه به جریان افتاد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه قتل قتل پسر جوان قاتل دستگیری قتل با چاقو حکم قصاص نقض حکم دیوان عالی
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقض دو حکم اعدام با نظر پزشکی قانونی
قاتل ۵ میلیارد تومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود
قاتل با پای خودش به اداره پلیس رفت
زندانی محکوم به مرگ: یا آزادم کنید یا قصاص
قتل پسر ایرانی در ترکیه توسط رئیسش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cZO
tabnak.ir/005cZO