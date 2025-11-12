رئیس جمهور لبنان: منتظر پاسخ اسرائیل هستیم

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری «العهد»، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: من، نخستوزیر و رئیس پارلمان همگی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر اصرار داریم.
عون همچنین درباره شایعات مربوط به واگذاری پرونده لبنان به سوریه نیز گفت: واگذاری پرونده لبنان به سوریه هیچ توجیه و دلیلی ندارد و ثبات سوریه نیز برای ثبات لبنان ضروری است.
رئیس جمهور لبنان در خصوص ضرورت عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان نیز گفت: ما منتظر پاسخ اسرائیل از طریق آمریکا به گزینه مذاکره برای آزادسازی اراضی هستیم.
وی تأکید کرد: حزبالله در منطقه جنوب رود لیتانی هیچ دخالتی ندارد و ارتش لبنان در جنوب و همه مناطق لبنان پرقدرت در حال انجام مأموریت است.