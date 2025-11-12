رئیس جمهور لبنان: منتظر پاسخ اسرائیل هستیم

رئیس جمهور لبنان که پیش از این بارها بر مذاکره با رژیم صهیونیستی به عنوان تنها راه‌ تحقق اهداف ملی لبنان تأکید کرده بود، گفت که منتظر پاسخ این رژیم برای مذاکره است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری «العهد»، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان گفت: من، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان همگی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر اصرار داریم.

عون همچنین درباره شایعات مربوط به واگذاری پرونده لبنان به سوریه نیز گفت: واگذاری پرونده لبنان به سوریه هیچ توجیه و دلیلی ندارد و ثبات سوریه نیز برای ثبات لبنان ضروری است.

رئیس جمهور لبنان در خصوص ضرورت عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان نیز گفت: ما منتظر پاسخ اسرائیل از طریق آمریکا به گزینه مذاکره برای آزادسازی اراضی هستیم.

وی تأکید کرد: حزب‌الله در منطقه جنوب رود لیتانی هیچ دخالتی ندارد و ارتش لبنان در جنوب و همه مناطق لبنان پرقدرت در حال انجام مأموریت است.