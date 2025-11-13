درجا گرم کردن ماشین یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی است که بسیاری از رانندگان در فصل سرما انجام می‌دهند. اما حقیقت این است که درجا گرم کردن ماشین خلاف تصور، نه لازم است و نه مفید؛ فقط به موتور، اگزوز و مصرف سوخت ضربه می‌زند.

به گزارش تابناک؛ سال‌هاست که رانندگان با شروع فصل زمستان، خودرو را چند دقیقه در حالت درجا روشن می‌گذارند تا «گرم شود». این روش زمانی برای موتور‌های کاربراتوری لازم بود، اما در خودرو‌های انژکتوری و مدرن کاملاً بی‌معنی است. ادامه این عادت نادرست نه‌تنها سودی ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌ساز باشد. شناخت دلیل علمی این موضوع می‌تواند شما را از آسیب‌های موتور و مصرف سوخت بیهوده دور نگه دارد.

چرا درجا گرم کردن ماشین اشتباه است؟

درک سازوکار موتور‌های انژکتوری امروزی نشان می‌دهد گرم کردن خودرو باید با حرکت آرام انجام شود، نه با ماندن طولانی درجا.

درجا کار کردن طولانی‌مدت، خودرو را به دمای ایده‌آل نمی‌رساند. درواقع باعث اشکالات زیر می‌شود:

۱. داغ شدن بیش از حد اگزوز و انتقال گرما به موتور

وقتی خودرو درجا کار می‌کند، جریان هوای لازم برای خنک‌سازی وجود ندارد. منبع اگزوز بیش از حد گرم می‌شود و حرارت به اجزای موتور منتقل می‌شود.

این وضعیت باعث موارد زیر می‌شود:

کاهش عمر قطعات موتور.

افزایش امکان خرابی سنسورها.

فشار غیرطبیعی به سیستم اگزوز.

۲. مصرف سوخت بیشتر

موتور در حالت درجا سوخت بیشتری می‌سوزاند، بدون اینکه راندمان مفیدی ارائه دهد. این یعنی:

هزینه اضافی.

آلودگی بیشتر.

کارکرد بیهوده موتور.

۳. گرم نشدن مناسب روغن موتور

در حالت ایستاده، گردش روغن به دمای ایده‌آل نمی‌رسد. این یعنی:

روانکاری ناقص.

افزایش استهلاک.

سایش بیشتر قطعات داخلی

روش درست گرم کردن خودرو در زمستان

بهترین توصیه کارشناسان این است:

حداکثر ۳۰ تا ۶۰ ثانیه خودرو را درجا روشن نگه دارید.

سپس با سرعت پایین و بدون گاز دادن شدید حرکت کنید.

طی ۲ تا ۵ کیلومتر اول، موتور به‌طور طبیعی و اصولی گرم می‌شود.

این روش باعث:

کاهش مصرف سوخت.

افزایش عمر موتور.

عملکرد بهتر خودرو.

کاهش آلودگی هوا.

چرا حرکت آرام بهتر از درجا کار کردن است؟

در حرکت آرام:

روغن موتور سریع‌تر گرم و فعال می‌شود.

قطعات به‌طور یکنواخت دما می‌گیرند.

سیستم خنک‌کننده هوا را جریان می‌دهد.

احتراق بهتر انجام می‌شود.

این شیوه دقیقاً همان چیزی است که مهندسان خودرو برای موتور‌های انژکتوری پیشنهاد می‌کنند.

جمع‌بندی؛ عادت غلط را کنار بگذارید

اگر همچنان قبل از حرکت چند دقیقه خودرو را درجا روشن می‌گذارید، وقت آن رسیده این عادت قدیمی را کنار بگذارید. موتور‌های امروزی به حرکت آرام نیاز دارند، نه درجا ماندن طولانی. با تغییر این رفتار، خودرویتان سالم‌تر می‌ماند، سوخت کمتری مصرف می‌کنید و از هزینه‌های تعمیراتی زودهنگام جلوگیری خواهد شد.