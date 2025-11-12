میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری آدم‌ربا و محکوم فراری پس از ۹ سال

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری مجرم سابقه‌داری خبر داد که به اتهامات متعدد از جمله آدم‌ربایی، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و حمل مواد مخدر تحت تعقیب قضایی بود.
دستگیری آدم‌ربا و محکوم فراری پس از ۹ سال

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، درباره جزئیات این عملیات گفت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در چهارم تیرماه سال جاری در شهرستان میناب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اجرای اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی عامل اصلی پرونده شدند. در پی فشارهای میدانی پلیس و با وساطت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، متهم که عرصه را بر خود تنگ دیده بود، تنها ۷۲ ساعت پس از وقوع آدم‌ربایی، گروگان را آزاد کرد.

فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: پس از آزادی گروگان، شناسایی محل اختفای متهم در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت. مأموران سازمان اطلاعات انتظامی میناب با رصدهای چندماهه، اقدامات میدانی و بهره‌گیری از شیوه‌های فنی، سرانجام مخفیگاه متهم را در شهر بندرعباس شناسایی کردند.

سردار جاویدان تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی و تشکیل تیم عملیاتی مشترک بین سازمان اطلاعات انتظامی میناب و استان، مأموران به محل اعزام شدند و در عملیاتی دقیق و غافلگیرکننده، این فرد را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم سابقه‌دار که دارای پرونده‌های متعدد از جمله قدرت‌نمایی با سلاح گرم، تیراندازی با سلاح جنگی، آدم‌ربایی، ایجاد ناامنی و حمل مواد مخدر است، در مواجهه با مستندات متقن پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: بررسی‌ها نشان داد این فرد پیش‌تر به اتهام حمل مواد مخدر به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود اما طی ۹ سال گذشته متواری بود. پس از تکمیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان، خاطرنشان کرد: هیچ نقطه‌ای در کشور برای قانون‌گریزان امن نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و اشراف میدانی، با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش مردم را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

