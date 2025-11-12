میلی صفحه خبر لوگو بالا
دنباله‌دار بین‌ستاره‌ای 3I/ATLAS؛ مهمان تازه آسمان و رازهای کیهان

پژوهشگران ناسا و آژانس فضایی اروپا خبر دادند دنباله‌دار بین‌ستاره‌ای 3I/ATLAS وارد منظومه شمسی شده و تا هفته‌های آینده از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد؛ فرصتی کم‌نظیر برای بررسی ترکیبات اولیه جهان.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۴۴
| |
204 بازدید

دنباله‌دار بین‌ستاره‌ای 3I/ATLAS؛ مهمان تازه آسمان و رازهای کیهان

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، این دنباله‌دار سومین جرم آسمانی شناخته‌شده است که از خارج منظومه شمسی وارد شده؛ پیش از آن «اوموآموا» و «بوریسوف» چنین ویژگی‌ای داشتند.

دانشمندان امیدوارند با بررسی ترکیبات یخی و گازی این دنباله‌دار، سرنخ‌هایی از چگونگی شکل‌گیری سیارات و مواد اولیه حیات به دست آورند.

عبور 3I/ATLAS از نزدیکی زمین، فرصتی برای استفاده از تلسکوپ‌های پیشرفته مانند جیمز وب و ویرا روبین فراهم می‌کند تا داده‌های دقیق‌تری از ساختار و ترکیب آن جمع‌آوری شود.

برخی محققان این کشف را «پنجره‌ای تازه به کیهان» توصیف کرده‌اند که می‌تواند نظریه‌های موجود درباره منشأ حیات و شکل‌گیری منظومه‌های ستاره‌ای را به چالش بکشد.

آژانس فضایی اروپا نیز اعلام کرده در حال بررسی امکان ارسال مأموریت رباتیک برای رهگیری این دنباله‌دار است. 

اهمیت خبر این کشف نه‌تنها برای جامعه علمی جذاب است، بلکه می‌تواند به درک بهتر از منشأ مواد سازنده زمین و حیات کمک کند.

حضور چنین اجرام بین‌ستاره‌ای در نزدیکی زمین، فرصت نادری برای پژوهش‌های اخترفیزیکی و زیست‌کیهانی به شمار می‌رود.

