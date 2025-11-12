میلی صفحه خبر لوگو بالا
توقیف تیگو با ۱۰۵ میلیون ریال خلافی در خمینی‌شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از توقیف یک دستگاه خودروی سواری تیگو با ۱۰۵ میلیون ریال خلافی توسط ماموران پلیس راهور این فرماندهی خبر داد.
توقیف تیگو با ۱۰۵ میلیون ریال خلافی در خمینی‌شهر

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ علی سبحانی اظهار کرد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در جریان اجرای طرح انضباط ترافیکی حین رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری تیگو متوجه خلافی بالای آن شدند.

وی افزود: در بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط ماموران پلیس مشخص شد خودرو مذکور دارای ۱۰۵ میلیون ریال خلافی است که بلافاصله این خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: طبق قانون راهنمایی و رانندگی خودرو‌هایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی باشند به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل شده ورانندگان پس از تسویه کامل جریمه‌های خودرو و شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌توانند وسیله نقلیه خود را ترخیص کنند.

