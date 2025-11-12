به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ علی سبحانی اظهار کرد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در جریان اجرای طرح انضباط ترافیکی حین رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری تیگو متوجه خلافی بالای آن شدند.

وی افزود: در بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط ماموران پلیس مشخص شد خودرو مذکور دارای ۱۰۵ میلیون ریال خلافی است که بلافاصله این خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: طبق قانون راهنمایی و رانندگی خودرو‌هایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی باشند به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل شده ورانندگان پس از تسویه کامل جریمه‌های خودرو و شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌توانند وسیله نقلیه خود را ترخیص کنند.