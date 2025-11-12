هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی؛ موتور محرک صنعت فناوری در سال ۲۰۲۵

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد و گارتنر، هوش مصنوعی مولد (Generative AI) با توانایی تولید متن، تصویر و صدا، به یکی از مهمترین ابزارهای صنایع رسانه، آموزش و بازاریابی تبدیل شده است.
محاسبات کوانتومی با سرعتهای بیسابقه در حل مسائل پیچیده، صنایع مالی، داروسازی و انرژی را متحول میکند.
در حوزه بیوتکنولوژی پیشرفته، درمانهای زنده و مهندسیشده، جراحی و پزشکی مدرن، زندگی انسان را وارد مرحلهای تازه کردهاند.
کارشناسان معتقدند این فناوریها نهتنها کارایی و نوآوری صنایع را افزایش میدهند، بلکه به سمت پایداری و کاهش اثرات زیستمحیطی نیز حرکت میکنند.
در کنار این روندها، فناوریهای دیگری مانند حسگرهای نامرئی، انرژی محاسباتی بهینه و رباتیک پیشرفته نیز در حال ورود به چرخه صنعتی هستند.
اهمیت خبر این تحولات نشان میدهد صنعت فناوری در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری بهعنوان ستون فقرات اقتصاد جهانی عمل میکند.
شرکتها و دولتها که زودتر به این موج نوآوری بپیوندند، میتوانند مزیت رقابتی پایدار کسب کنند.