واکنش دانشگاه آزاد به فیلم جنجالی دکترای خانم بازیگر

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به انتشار فیلم منتشر شده بهنوش طباطبایی بازیگر تئاتر و سینما که با همراهی بادیگارد در دانشگاه حضور پیدا کرده است، واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۸۱۳
| |
2321 بازدید
|
۹

واکنش دانشگاه آزاد به فیلم جنجالی دکترای خانم بازیگر

به گزارش تابناک؛ اخیراً فیلمی از بهنوش طباطبایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد او با همراهی چندین بادیگارد در جلسه‌ای حضور یافته است. برخی کاربران این جلسه را «جلسه دفاع دکتری» او عنوان کرده بودند. برخی کاربران این مراسم را «نمایشی غیرضروری» در محیط علمی دانستند و پرسیدند: «آیا گرفتن مدرک دکترا نیاز به بادیگارد و مراسم پرزرق‌وبرق دارد؟»

در واکنش به این خبرها، سید امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد: فیلم منتشرشده از همراهی بهنوش طباطبایی با بادیگارد مربوط به جشن فارغ‌التحصیلی است؛ جلسه دفاع پایان‌نامه خانم طباطبایی کاملآ رسمی، علمی و محترمانه برگزار شده و هیچگونه تشریفات خاصی در آن وجود نداشته است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
22
پاسخ
مبارکه . یک دکتر به سی میلیون دکتر دیگر اضافه شد . الان می توانیم با افتخار بگوییم تعداد دکترها از تعداد لیسانسها بیشتر است . علی برکت الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
22
پاسخ
این خبر ها برای مردم نان و آب نمی شود. فکری به حال تورم کنید که نفیس مردم را بریده. به جای اینها بنویسید چند درصد جمعیت ایران رفته اند زیر خط فقر؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
8
پاسخ
نمونه ای از عذر بدتر از گناه
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
11
پاسخ
عذر بدتر از گنااااااه...!!!!
بادیگاردهای ایشون با مجوز چه شخصی داخل دانشگاه شده اند؟؟؟!!!
قطعا باید به این سوال پاسخ داده شود.
از طرف یک فارغ التحصیل دانشگاه آزاد قزوین ...که یک روز به درستی بخاطر نداشتن کارت دانشحویی از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آمد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
12
پاسخ
این فارغ التحصیلی هم مضحک بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
6
پاسخ
اگر به بزرگی و اهمیت باشد شهدای هشت سال دفاع مقدس ، عزیزترین نایاب ترین و برترین انسان های روی کره زمین بودند و هستند مردان و زنانی با اراده بی شیله پیله و بی ادعا که بزرگترین خدمت را با دست خالی به تاریخ ایرن زمین نمودند و مدرک انسانیت آنها با هیچ معیاری در جهان سنجش نخواهد شد . جایگاهشان رفیع که مانند آنها هرگز زاییده نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
8
پاسخ
این خانم اگر از یک دانشگاه درست و حسابی مدرک می‌گرفت چکار میکرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
6
پاسخ
هرچی بوده پوزخند به فرهنگ و دانشگاه و مدرک و مشکلات مردم و.... است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
اسمش روشه دانشگاه آزاد شما پول داشته باش خیلی محترمانه با تانک وارد دانشگاه شو اصلا پول بده لازم نیست سر کلاس بری بادیگاردها میان سرکلاس
