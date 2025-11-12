واکنش دانشگاه آزاد به فیلم جنجالی دکترای خانم بازیگر

به گزارش تابناک؛ اخیراً فیلمی از بهنوش طباطبایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد او با همراهی چندین بادیگارد در جلسهای حضور یافته است. برخی کاربران این جلسه را «جلسه دفاع دکتری» او عنوان کرده بودند. برخی کاربران این مراسم را «نمایشی غیرضروری» در محیط علمی دانستند و پرسیدند: «آیا گرفتن مدرک دکترا نیاز به بادیگارد و مراسم پرزرقوبرق دارد؟»
در واکنش به این خبرها، سید امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد: فیلم منتشرشده از همراهی بهنوش طباطبایی با بادیگارد مربوط به جشن فارغالتحصیلی است؛ جلسه دفاع پایاننامه خانم طباطبایی کاملآ رسمی، علمی و محترمانه برگزار شده و هیچگونه تشریفات خاصی در آن وجود نداشته است.