طرح استیضاح وزیر صمت کلید خورد!

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی یکی از نمایندگان مجلس کلید خورده که تاکنون ۵۰ نماینده آن را امضا کردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی ادامه داد: استیضاح وزیر صمت در مرحله جمعآوری امضا است و احتمالاً تعداد امضاکنندگان بیشتر خواهد شد.
پوردهقان درباره محورهای استیضاح وزیر صمت گفت: محورهای استیضاح مربوط به حوزه تولید و خودرو و بسیاری از موضوعات دیگر مرتبط با عملکرد این وزارتخانه است.
این نماینده مجلس ادامه داد: از دیگر محورهای استیضاح میتوان به افت تولید و استفادهنشدن از ظرفیتهای بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهرهای کشور اشاره کرد. علاوه بر این، مباحثی همچون سیاستهای کل وزارت صمت، نحوه قیمتگذاریها، و نبود حمایت کافی از بخش صنعت نیز از دیگر محورهای این طرح هستند.