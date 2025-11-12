مرکز حقوق بشر فلسطین با انتشار گزارشی اعلام کرد که در زندان‌های رژیم صهیونیستی فجیع‌ترین جنایاتی که می‌توان در حق بشریت طی عصر حاضر اعمال کرد انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در این گزارش آمده است، بر اساس شواهد موجود و روایت‌های ارائه شده از سوی ۱۰۰ اسیر فلسطینی که به تازگی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده‌اند در این زندان‌ها تمام انواع شکنجه‌ها به ویژه شکنجه‌های جسمی و تعرضات جنسی علیه اسرای بی گناه انجام می‌شود.

آنها تاکید کردند که برهنه کردن اسرا، تصویربرداری از آنها، شکنجه‌های روحی و روانی و وارد آوردن آسیب‌های تعمدی با استفاده از ابزار شکنجه از ساده‌ترین جنایاتی است که در این زندان‌ها رخ می‌دهد.

همچنین گزارش شده که نظامیان صهیونیست بارها و بارها به زنان و مردان فلسطینی تعرض کرده و جنایات ضد بشری خود را تا جایی پیش برده‌اند که از سگ‌های آموزش دیده نیز برای این کار استفاده می‌کنند.

این در حالی است که فلسطینی‌های زندانی شده در این سلول‌ها غیرنظامیان بی گناهی هستند که فقط ساکن نوار غزه بوده‌اند به طوری که یکی از این زنان اسیر تاکید کرد که حین عبور از یکی از ایست‌های بازرسی در شمال نوار غزه توسط نظامیان صهیونیست به اسارت گرفته شد.