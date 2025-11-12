درحالی تنها چهار مرحله از اجرای طرح کالابرگ در کشور گذشته که به دنبال حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد براساس اجرای قانون برنامه هفتم، ابهاماتی درمورد حذف کالابرگ برخی خانوارهایی که تاکنون مشمول این طرح بوده‌اند نیز ایجاد شده است، اما سخنگوی دولت به تازگی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و به هفت دهک درآمدی پرداخت می‌شود.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۳ با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا هفت درآمدی آغاز شده و براین اساس به سه دهکِ اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهک‌ها به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و از سوی شهروندان با استقبال خوبی همراه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون طی چهار مرحله، کالابرگ الکترونیک به خانوارهای مشمول طرح پرداخت شده، اما از مهرماه به دلیل تورم بالا و فشار تحریم‌ها، زمزمه‌هایی درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ و اجرای این طرح صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که ماه گذشته، احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته است: روش جدید در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است. یک پیشنهاد این است که قیمت کالاها ثابت بماند اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و در زمان مقرر اعلام خواهد شد. در زمینه ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در روند ارائه کالابرگ الکترونیکی باید بتوانیم در یک فاصله دوماهه پیش از ارائه کالابرگ‌ها، اجناس را خریداری کنیم تا با قیمت ثابت به دست مصرف‌کنندگان برسانیم.

علاوه بر این نیز، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت در مهرماه به خبرنگاران گفت: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، یکی از راه‌هایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، ولی با توجه به نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمت‌ها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است. البته ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست. اما به هر حال فشار تحریم‌ها باعث شده تورم بالای حدود سی و چند درصدی را شاهد باشیم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم و کاملاً می‌پذیریم و دولت هم به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

سخنگوی دولت همچنین در این رابطه، در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ وجود دارد؟، گفت: در دولت در حال بررسی است که آیا این شیوه می‌تواند محقق شود و عوارض آن چیست؟ زیرا در ایام دهه ۶۰ و طی ۸ سال دفاع مقدس، تجربه گونه‌ای از کالا برگ را داشتیم و این مدل‌ها در حال بررسی است و هر آن چیزی که مقدور و پایدار باشد- زیرا برخی اوقات ممکن است شیوه‌هایی مطرح شود که امکان تداوم نداشته باشد- با این شاخصه‌ها در حال بررسی است.

در همین زمینه نیز شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: اخیرا مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی‌اش، جلسه‌ای با حضور پورمحمدی- رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوری وزیر جهاد کشاورزی و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد که براساس جمع‌بندی صورت گرفته، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد، لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد به‌گونه‌ای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.

نماینده کرمان در مجلس یادآور شد: در دولت آقای رئیسی نیز توافقی درخصوص کالابرگ صورت گرفته بود تا کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد که به هر دلیلی این کار انجام نشد؛ اکنون با هماهنگی و انسجام خوبی میان دولت و مجلس، این تفاهم حاصل شده که کالاها از طریق کالابرگ با قیمت ثابت عرضه شود تا ثبات ایجاد شود. مجلس شورای اسلامی از هر پیشنهاد دولت برای تثبیت وضعیت بازار و کاهش قیمت‌ها، استقبال کرده و همراهی و همکاری خواهد کرد.

در نهایت اما، پس از کشمکش‌ها و رایزنی فراوان میان مجلس و دولت برای برنامه‌ریزی در نحوه پرداخت کالابرگ، چند روز گذشته، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سالهاست شاهد تورم دو رقمی هستیم اما تورم مهر و آبان امسال به‌نسبت بالاتر بود، اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.