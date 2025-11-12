میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأیید رسمی: کالابرگ الکترونیک به هفت دهک می‌رسد

درحالی تنها چهار مرحله از اجرای طرح کالابرگ در کشور گذشته که به دنبال حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد براساس اجرای قانون برنامه هفتم، ابهاماتی درمورد حذف کالابرگ برخی خانوارهایی که تاکنون مشمول این طرح بوده‌اند نیز ایجاد شده است، اما سخنگوی دولت به تازگی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و به هفت دهک درآمدی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۴۴
| |
604 بازدید
|
۱
تأیید رسمی: کالابرگ الکترونیک به هفت دهک می‌رسد

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۳ با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا هفت درآمدی آغاز شده و براین اساس به سه دهکِ اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهک‌ها به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و از سوی شهروندان با استقبال خوبی همراه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون طی چهار مرحله، کالابرگ الکترونیک به خانوارهای مشمول طرح پرداخت شده، اما از مهرماه به دلیل تورم بالا و فشار تحریم‌ها، زمزمه‌هایی درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ و اجرای این طرح صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که ماه گذشته، احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته است: روش جدید در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است. یک پیشنهاد این است که قیمت کالاها ثابت بماند اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و در زمان مقرر اعلام خواهد شد. در زمینه ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در روند ارائه کالابرگ الکترونیکی باید بتوانیم در یک فاصله دوماهه پیش از ارائه کالابرگ‌ها، اجناس را خریداری کنیم تا با قیمت ثابت به دست مصرف‌کنندگان برسانیم.

علاوه بر این نیز، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت در مهرماه به خبرنگاران گفت: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، یکی از راه‌هایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، ولی با توجه به نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمت‌ها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است. البته ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست. اما به هر حال فشار تحریم‌ها باعث شده تورم بالای حدود سی و چند درصدی را شاهد باشیم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم و کاملاً می‌پذیریم و دولت هم به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

سخنگوی دولت همچنین در این رابطه، در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ وجود دارد؟، گفت: در دولت در حال بررسی است که آیا این شیوه می‌تواند محقق شود و عوارض آن چیست؟ زیرا در ایام دهه ۶۰ و طی ۸ سال دفاع مقدس، تجربه گونه‌ای از کالا برگ را داشتیم و این مدل‌ها در حال بررسی است و هر آن چیزی که مقدور و پایدار باشد- زیرا برخی اوقات ممکن است شیوه‌هایی مطرح شود که امکان تداوم نداشته باشد- با این شاخصه‌ها در حال بررسی است.

در همین زمینه نیز شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تغییرات در پرداخت کالابرگ الکترونیک، گفت: اخیرا مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی‌اش، جلسه‌ای با حضور پورمحمدی- رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوری وزیر جهاد کشاورزی و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد که براساس جمع‌بندی صورت گرفته، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد، لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد به‌گونه‌ای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.

نماینده کرمان در مجلس یادآور شد: در دولت آقای رئیسی نیز توافقی درخصوص کالابرگ صورت گرفته بود تا کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد که به هر دلیلی این کار انجام نشد؛ اکنون با هماهنگی و انسجام خوبی میان دولت و مجلس، این تفاهم حاصل شده که کالاها از طریق کالابرگ با قیمت ثابت عرضه شود تا ثبات ایجاد شود. مجلس شورای اسلامی از هر پیشنهاد دولت برای تثبیت وضعیت بازار و کاهش قیمت‌ها، استقبال کرده و همراهی و همکاری خواهد کرد.

در نهایت اما، پس از کشمکش‌ها و رایزنی فراوان میان مجلس و دولت برای برنامه‌ریزی در نحوه پرداخت کالابرگ، چند روز گذشته، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سالهاست شاهد تورم دو رقمی هستیم اما تورم مهر و آبان امسال به‌نسبت بالاتر بود، اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دهک دهک بندی یارانه واریز یارانه کالابرگ کالابرگ الکترونیک خبر فوری
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کالابرگ جدید: نگران افزایش قیمت‌ها نباشید!
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا می شود؟
یارانه نقدی مرداد دهک ۴ تا ۹ واریز شد
خبر خوش برای کم‌درآمدها؛ واریز کالابرگ از فردا
۴.۶ میلیون نفر کالابرگ چهارم را گرفتند
یارانه گوشت بوقلمون فعال شد
اختصاص کالابرگ الکترونیک به دهک‌های ۴ تا ۷
اعلام زمان واریز مرحله سوم کالابرگ +جزئیات
زمان واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی
اعلام زمان واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های یک تا سه
جزئیات کالابرگ دهه فجر اعلام شد؛ یارانه ۶۲۰ هزار تومانی به جای یارانه ۴۰۰ هزار تومانی!
استفاده از کالابرگ چهارم تا کی ادامه دارد؟
یارانه فروردین ۱۴۰۴ کی واریز می‌شود؟
تغییر دسته‌بندی یارانه‌ها از «دهک» به «صدک»؛ احتمال تغییر مشمولان دریافت یارانه از آبان ماه
اجرای «کالابرگ الکترونیک» در سراسر کشور آغاز شد/ کدام کالا‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه می‌شود؟
اعلام پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ+جزییات
یارانه اردیبهشت واریز شد
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور
دستور پزشکیان برای پرداخت مرحلهٔ جدید کالابرگ‌ها
یارانه این خانوارها از فروردین قطع می شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
4
پاسخ
برای 400_500تومن که پول یک کیلو حبوبات میشه خودشون رو کشتند و چند ماهه هی صحبت از واریز میکنیم و نمی‌کنیم میشه. جلوی رانتها و دزدی‌های کلان رو بگیرید اونوقت این مبلغ رو مردم هر ماه به دولت کمک میکنند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۰ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۶۷ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cWm
tabnak.ir/005cWm