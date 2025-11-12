میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از کی تا حالا فقر و نداری نماد رفاه و توسعه شده؟!

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌ تازگی گفته: «زباله‌گردی نشانه توسعه‌یافتگی و رفاه است؛ کشورهای فقیر زباله ندارند» این جمله، نه‌فقط نادرست، بلکه نمونه‌ای تمام‌عیار از وارونه‌سازی مفاهیم در گفتمان رسمی است که زباله‌گردی به نمادی از توسعه و رفاه تفسیر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۲۷
| |
1002 بازدید
|
۷
از کی تا حالا فقر و نداری نماد رفاه و توسعه شده؟!

به گزارش تابناک به نقل از شرق، حجت الاسلام محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط عضو هیات علمی دانشگاه نوشت:در ادبیات توسعه، زباله‌گردی نشانه فقر، نابرابری و ناکارآمدی مدیریت شهری است؛ نه رفاه. در کشورهای پیشرفته، بازیافت به‌صورت ایمن، قانونی و سازمان‌یافته انجام می‌شود، نه به دست کودکان کار، مهاجران بی‌مدرک یا افراد فاقد حمایت اجتماعی. این پدیده، نقض آشکار کرامت انسانی است، نه نشانه‌ای از پیشرفت.

هیچ منبع معتبر جهانی، زباله‌گردی را معیار توسعه نمی‌داند. شاخص‌های واقعی، آموزش، سلامت، امنیت شغلی و عدالت اجتماعی‌اند؛ نه حجم زباله یا تعداد زباله‌گردها.

اما خطر اصلی، نه در ناآگاهی گوینده، بلکه در تلاش آگاهانه برای عادی‌سازی فقر و بی‌حسی عمومی در برابر آسیب‌های اجتماعی است. این نوع گفتار، بخشی از گفتمان رسمی است که فقر را نه بحران، بلکه پدیده‌ای طبیعی، اجتناب‌ناپذیر یا حتی مطلوب جلوه می‌دهد. مطابق تحلیل فوکو، قدرت از طریق زبان اعمال می‌شود؛ آنچه گفته و ناگفته می‌ماند، ساختار سلطه را شکل می‌دهد. استوارت هال نیز نشان می‌دهد که رسانه‌ها و نهادها با انتخاب واژگان و تصاویر خاص، معناهایی خاص را جا می‌اندازند و تثبیت می‌کنند.

در این چارچوب، برخی مسئولان و راویان رسمی، فقر را با قناعت، زهد، توکل، ساده‌زیستی یا حتی افتخار به بستن لُنگ یمنی پیوند می‌زنند. گاه نیز آن را نتیجه تنبلی و بی‌تدبیری فردی می‌دانند. این روایت فردگرایانه، مسئولیت را از ساختارها به دوش فقرا می‌اندازد؛ درحالی‌که فقر، محصول سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای نابرابر است. برای موجه‌سازی این روایت، گفتمان رسمی به آمارهای مبهم و مشاهدات وارونه متوسل می‌شود: مصرف بالا، پلاستیک‌های بزرگ خرید میوه در شمال شهر، یا زباله‌های زیاد، به‌عنوان نشانه‌های رفاه القا می‌شوند. درحالی‌که اینها بیشتر نشانه اسراف، نابرابری و نبود سیاست‌های پایدارند.

ابزار دیگر، به انزوا کشاندن گفتمان‌های جایگزین است. نقدهای علمی مستند، با برچسب‌هایی مانند سیاه‌نمایی، ضد انقلاب یا بی‌انصافی حذف یا بی‌اعتبار می‌شوند. این وارونه‌سازی، مطالبه‌گری اجتماعی را تضعیف کرده، فقر و نابرابری را عادی جلوه می‌دهد، و شکاف میان تجربه زیسته مردم و روایت رسمی را عمیق‌تر می‌کند. نتیجه آن امکان‌ناپذیری اصلاحات از درون ساختار نظام است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد بوده؛ یعنی ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر. بانک جهانی نیز از تورم صعودی و کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خبر داده؛ برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.

نمونه بارز وارونه‌سازی، تکرار شعار «رسیدن به قله» در سخنان مرحوم رئیسی است؛ درحالی‌که کشور با تورم ۴۰درصدی، رشد اقتصادی ناچیز و فقر فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تأکید بر متغیرهای بی‌ربط با رفاه، بخشی از همین بازی زبانی است.

در نهایت، واژگون‌سازی مفاهیم در گفتمان رسمی، راهبردی برای بازتولید مشروعیت، کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران‌هاست. با مفصل‌بندی‌های ایدئولوژیک، مفاهیم بنیادین مانند عدالت، آزادی، فقر و توسعه از معنای عرفی و جهانی‌شان تهی شده و در چارچوبی خاص بازتعریف می‌شوند.

در برابر این وارونه‌سازی، نهادهای آموزشی و مدنی رسالتی بزرگ بر عهده دارند. سکوت یا انفعال آنان، به تثبیت روایت رسمی و تداوم سیاست‌های نابرابر دامن می‌زند. بازخوانی مفاهیم عدالت، توسعه، کرامت انسانی و فقر، باید در دستور کار آنان قرار گیرد. تولید دانش انتقادی، استناد به داده‌های واقعی و روایت‌های زیسته، تنها راه مقابله با بازتعریف‌های ایدئولوژیک و مدیریت زبانی بحران‌هاست. انفعال یا سکوت نهادهای علمی و مدنی موجب تثبیت روایت رسمی و تداوم ساختار معیوب و سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زباله گردی امنیت شغلی عدالت اجتماعی فقر آسیب های اجتماعی خبر فوری
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شب‌های تلخ و سرد بی‌پایان زنان زباله گرد در ارومیه؛ صدای گمشده فقر از دل زباله ها +فیلم
مدرس حوزه: اکثر خودکشی‌های اخیر مولود فقر است
امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!
خانواده‌هایی که با کرونا به زیر «خط فقر» رفتند
برگزاری نشست ارزیابی شاخص عدالت اجتماعی
آسیب های اجتماعی در کمین خانواده زندانیان
امنیت شغلی و فساد اداری
اژه ای: کانال‌های بازداشتی ظرف چندساعت فعال شد
مهم‌ترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
جلایی‌پور: از عدالت اجتماعی فاصله گرفته‌ایم
افزایش آسیب‌های اجتماعی با تغییر سبک زندگی
بهمن آسيب‌هاي اجتماعي در راه است
عدالت اجتماعی به اعتماد عمومی می‌انجامد
ساماندهی استخدام کارکنان دولت منتظر تعیین تکلیف مجلس
نیروهای شرکتی بهتر از رسمی کار می‌کنند!
تشکیل۳۰ کانون کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها
امنیت شغلی کارگر روی کاغذ تامین نمی‌شود
ریشه های آسیب های اجتماعی کجاست؟
امنیت شغلی هنرمندان تهدید می‌شود
پیام "بان" به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
اگر این کار نمونه رفاه و آسایش هست چرا خودش و خانوادش در این کار فعالیت نمی کنند؟
هر کدام از اعضاء خانوادش یه کسیه بردان برن آشغال جمع کنند موفق باشن.
از پولی که جمع کردید که خیلی هم زیاد هست به نیازمندها کمک کن ثواب داره.
علی قلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
زیاد سخت نگیرید ، مگر هرکس هر حرفی زد درسته

از این گوش بشنوید از گوش دیگر بریزید بیرون

حرف مفت این روزها زیاده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
تو هم از این همه مطلبی که این بنده خدا گفته به چی گیر دادی. خب راست میگه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
وقتی زباله‌گردی نشانه توسعه‌یافتگی و رفاه است چرا خودشان و جدآبادشان این کارو انجام نمی دهند.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
گرسنگی نشانه پرخوری هست
مریضی نشانه سلامتی هست
بدهکاری نشانه ثروتمند بودن است
توهین نشانه ادب است!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
این ها استاد توجیهند براحتی هرچیز را وارونه جلوه می دهند . نباید اعتنا کرد .
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
در ایران، بیشتر زباله گردها از بین افراد بازیافتی، ضایعاتی یا معتاد هستند. فکر چاره برای اعتیاد روزافزون در ایران بکنید که حتی در دانشگاه هایمان رواج دارد.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۷ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۰۷ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۶۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۲ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005cWV
tabnak.ir/005cWV