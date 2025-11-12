فیدان: با ویتکاف درباره ایران صحبت کردم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که به آمریکا رفته است، اظهار داشت: از سوی آمریکا برای دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه سوریه و بسیاری دیگر از مقامات کاخ سفید دعوت شدهام.
وی گفت که سفرش همزمان با سفر احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه به آمریکا بوده است.
فیدان افزود: الشرع با ترامپ و تیمش ملاقات کرده است و من نیز به بخشی از این جلسه دعوت شدم. ما در مورد دیدگاههای کلی ترکیه در مورد سوریه و فرصتهای همکاری با آمریکا گفتگو کردیم. فرصت داشتیم تا درباره بسیاری از مسائل مربوط به توسعه سوریه، وحدت، همبستگی، صلح و امنیت منطقه بحث کنیم.
وی ادامه داد: متعاقباً جلسهای طولانی در کاخ سفید با حضور روبیو، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ویتکاف و باراک برگزار کردیم. جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بعداً به این جلسه پیوست. مطرح شد که؛ چگونه میتوان مناطق مشکلدار در جنوب و شمال سوریه و جاهای دیگر را بهتر مدیریت کرد؟ چگونه میتوان روی قانون قیصر کار کرد؟ ما فرصت داشتیم تا این مسائل را بهتفصیل بررسی کنیم، ما نظرات و مواضع خود را ارائه دادیم.
جلسه جداگانهای با ویتکاف و باراک
فیدان اظهار داشت که جلسه جداگانهای را با ویتکاف و باراک ادامه دادند و بسیاری از مسائل مربوط به پرونده فلسطین را که ویتکاف مسئول آن است، از جمله مشکلات آتشبس توافقشده در غزه، بهتفصیل مورد بحث قرار دادند. ویتکاف همچنین پرونده روسیه و اوکراین را مدیریت میکرد و مذاکرات طولانی در مورد این موضوع انجام دادند.
وی اضافه کرد: در مورد آنچه میتوان برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین در این برهه حساس انجام داد و نحوه همکاری با آمریکا در این مورد بحث کردیم. رئیس جمهور اردوغان در این مورد نظراتی دارد و آنها برخی از ارزیابیها و گامهایی را که باید برداشته شود، تشریح کردند.
فیدان همچنین خاطرنشان کرد که آنها موضع ایالات متحده در مورد مذاکرات هستهای ایران و گامهایی را که باید در آینده برداشته شود، ارزیابی کردند.
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که رویکرد ترامپ به مسئله سوریه کاملاً سازنده است و ترکیه این موضوع را مثبت ارزیابی میکند.
حذف کامل قانون قیصر بسیار مهم است
وی خاطرنشان کرد که تمرکز فعلی بر این است که چهکاری میتوان برای لغو دائمی تحریمها، که بهعنوان قانون حفاظت از غیرنظامیان قیصر سوریه (CSA) شناخته میشود، انجام داد تا به بهبود اقتصاد سوریه کمک کند و خاطرنشان کرد: از آنجا که برخی معافیتهای محدود با استفاده از اختیارات ریاستجمهوری اعطا شده و راه را برای فعالیتهای اقتصادی خاص هموار کرده است، این قانون باید بهطورکامل حذف و توسط کنگره دوباره تصویب شود تا به نقطهای برسد که معافیتهای ریاستجمهوری دیگر ضروری نباشند. بسیار مهم بود که دولت با این موضوع موافق باشد و چنین توصیهای را به کنگره ارائه دهد. من معتقدم که هم توضیحات آقای شرع و هم بحثهای ما در آنجا برای این امر بسیار مهم است.
فیدان خاطرنشان کرد که شرع با اعضای کنگره در ایالات متحده دیدار و بر اهمیت رأیگیری در مورد قانون قیصر تأکید کرد.
مشکلات در سوریه مدیریت نشوند، میتوانند تهدیدی برای وحدت کشور باشند
فیدان بر اهمیت مذاکرات در رسیدگی به وضعیت سویدا، در جنوب سوریه و در مناطقی که سازمان تروریستی PKK/YPG، که در شمال شرقی سوریه از نام "SDF" استفاده میکند، مستقر است، تأکید کرد.
او گفت: در واقع، ما شاهد الگویی مانند این هستیم؛ در شمال، شمال شرقی و جنوب. اگر مشکلات اینجا با دقت مدیریت نشوند، احتمال بروز مشکلی وجود دارد که بر کل منطقه و تمامیت ارضی کشور تأثیر میگذارد، بهعبارت دیگر، کشور میتواند با تجزیه بیشتر روبهرو شود. مطمئناً مهم است که آمریکاییها این را درک کنند و من میبینم که آنها این را درک میکنند، بهعبارت دیگر، بسیار مهم است که کشور یکپارچه و متحد باشد، اما همه نیز امنیت جانی و مالی داشته باشند و گروههای قومی و مذهبی مختلف در این زمینه تحت هیچ فشاری قرار نگیرند، البته، تلاش زیادی برای یافتن این نسبت طلایی وجود دارد، در عین حال، آنها نباید تهدیدی برای کسی باشند. ما گفتگوهای جدی داشتهایم و در این مورد تبادل نظر کردهایم.
فیدان خاطرنشان کرد که یک جلسه سهجانبه با شیبانی و روبیو، وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا، برگزار کرده است و توضیح داد که آنها در مورد دیدگاههای سه کشور و چگونگی همکاری بهتر آنها بحث کردهاند.
وی تأکید کرد که کار باراک سریعتر و عملیتر شده است زیرا او سفیری است که میتواند در این موارد دائماً در ارتباط باشد.
وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که روند آتشبس در غزه و روند جاری در مورد پیشنویس قطعنامهای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) مورد بحث قرار میگیرد، «فوقالعاده مهم» است و افزود که گروهی از بازیگران معتقدند که چنین قطعنامهای از سوی شورای امنیت برای اجرای مراحل بعدی توافق جامع صلح اعلامشده ضروری است.
فیدان با اشاره به اینکه ممکن است در این مورد تفاوتهایی در روششناسی وجود داشته باشد، گفت: ما بهعنوان ترکیه، اجرای تمام مراحل طرح صلح بهگونهای را که بهنفع همه باشد، توقف نسلکشی و شروع کمکهای بشردوستانه اولویت اصلی خود میدانیم.
فیدان اظهار داشت که اولویت ترکیه داشتن یک قطعنامه عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که منعکس کننده تجربیات و نگرانیهای آن باشد.
او افزود: بحثها در زمان حاضر ادامه دارد، پیشنویسهایی وجود دارد و آنها نظرات خود را در مورد آنها ارائه دادهاند.
او همچنین اظهار داشت که آنها ملاحظات خود را ابراز کردهاند.
فیدان با یادآوری اینکه ترکیه عضو شورای امنیت سازمان ملل نیست، اظهار داشت که آنها این موضوع را با کشورهایی که به آنها نزدیک هستند، مورد بحث قرار دادهاند و با گروه تماس غزه، گروهی متشکل از هشت کشور که با آنها دیدگاههای مشترک دارند و با هم عمل میکنند، دیدار و تبادل نظر کردهاند.
فیدان با یادآوری جلسهای که در مورد غزه در تاریخ 3 نوامبر در استانبول برگزار شد، اظهار داشت که در این جلسه در مورد این موضوع تبادل نظر کردند و افزود: همانطور که میدانید، ما هفته گذشته میزبان جلسهای در استانبول بودیم. ما بهعنوان گروه تماس و گروه هشت، در درجه اول برای این منظور، چهنوع موضعی باید تدوین کنیم؟ در مورد روند فعلی چهچیزی لازم است؟ پارامترهای اساسی یک تصمیم بینالمللی که از شورای امنیت سازمان ملل متحد بیرون میآید، چه باید باشد؟ زیرا بازیگران بسیار متفاوت، دیدگاهها و اولویتهای متفاوتی دارند، بنابراین، گرد هم آوردن اینها میتواند کمی چالشبرانگیز باشد، چهنوع متنی میتواند با همه آنها سازگار باشد؟ البته، جلب رضایت کامل همه غیرممکن است، بهعبارت دیگر، این ماهیت دیپلماسی و سازش است، اما نباید متنی باشد که مانع اجرای توافق صلح در آینده شود، بنابراین، در حالی که ما میگوییم کاری انجام میدهیم، نباید چیزی را مختل کنیم.
وی ادامه داد: کار بهروی این موضوع در حال انجام است. در زمان حاضر متنی برای دوره سکوت ارائه شده است. ارزیابیهای ما در مورد آن موضوع در حال انجام است. ما از نزدیک با همکاران خود در حال پیگیری و همکاری هستیم. ما در حال گفتگو با شرکای خود هستیم. در جلساتی که امروز با بازیگران مختلف در کاخ سفید برگزار کردم، این فرصت را داشتیم که نظرات خود را در سطوح مختلف در مورد این موضوع بیان کنیم.