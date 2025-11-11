به گزارش تابناک به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی خود به مناسبت «روز کهنه‌سربازان» مدعی شد: «ما توانستیم ظرف چند ثانیه قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کنیم.»

بنا بر این گزارش، دونالد ترامپ در کنار «جی‌دی ونس» معاون خود گفت: «از این به بعد، ما برای جنگ‌جهانی اول و جنگ‌جهانی دوم و بسیاری از جنگ‌های دیگر روز پیروزی خواهیم گفت اما با این دو شروع خواهیم کرد.»

وی افزود: «وقتی می‌بینم کشورهای دیگر روز پیروزی را جشن می‌گیرند، من آن را تماشا می‌کنم. من جشن روز پیروزی بریتانیا را تماشا کردم، برای روسیه را تماشا کردم. آنها روز پیروزی را برای جنگ جهانی‌دوم جشن می‌گرفتند. و من گفتم، ما باید یک روز پیروزی داشته باشیم.»

دونالد ترامپ ضمن طرح ادعایی تکراری مبنی بر «نابودی برنامه هسته‌ای ایران»، با اشاره به بمب‌افکن‌های آمریکایی گفت: «ایالات متحده نسخه‌های به‌روز شده زیادی از بمب‌افکن‌های بی۲ سفارش داده است.»

وی افزود: ««بمب‌افکن‌های زیبای بی۲... که باید بگویم، ما همین الان سفارش تعداد بیشتری از نسخه‌های به‌روز شده‌ی آن اثر هنری باورنکردنی را داده‌ایم.»